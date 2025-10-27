रणजी ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज में खेला गया असम बनाम सर्विसेज मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. यह मैच 90 ओवरों में खत्म हो गया, जिससे ये मैच भारत के सबसे बड़े रेड-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे छोटा मैच बन गया. इस मुकाबले में सर्विसेज ने असम को 8 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की. दोनों टीमें ग्रुप 'सी' में शेमल हैं.

90 ओवरों में खत्म पूरा मैच, बना इतिहास

इस मैच (असम बनाम सर्विसेज) की खास बात ये रही कि पूरा मुकाबला 90 ओवरों में ही खत्म हो गया, जो ओवरों के लिहाज से रणजी ट्रॉफी के इतिहास का सबसे छोटा मैच है. इस मैच में कुल 540 गेंदें डाली गई, जबकि इससे पहले सबसे छोटा मैच 1962 में खेला गया था. दिल्ली और रेलवे के बीच हुआ वो मैच 547 गेंदों में खत्म हो गया था, वो मैच भी 2 दिन में खत्म हो गया था.

एक पारी में 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक

असम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन सर्विसेज टीम के गेंदबाजों ने असम को 17.2 ओवरों में ऑलआउट कर दिया. फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में पहली बार हुआ जब एक ही पारी में 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली. असम की पारी 103 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. सर्विसेज के गेंदबाज अर्जुन शर्मा ने 12वें ओवर में हैट्रिक ली. इसके बाद मोहित जांगरा ने अपनी लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए, उन्होंने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर पहला और फिर 17वें ओवर ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर विकेट चटकाए.

हालांकि पहली पारी में असम की गेंदबाजी भी अच्छी रही, उन्होंने सर्विसेज की टीम को 108 रनों पर समेट दिया था. इस पारी में सर्विसेज के इरफ़ान खान ने अर्धशतक (51) जड़ा था. रियान पराग ने 5 और राहुल सिंह ने 4 विकेट लिए थे.

दूसरी पारी में भी फ्लॉप असम के बल्लेबाज

असम की दूसरी पारी में भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, पूरी टीम 75 रनों पर सिमट गई. इस पारी में अर्जुन शर्मा ने 4 विकेट लिए, जबकि डेनिश दास (10), रियान पराग (12), सुमित (25) को छोड़कर असम का कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया.

सर्विसेज की टीम को जीत के लिए 71 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे 13.5 ओवरों में हासिल कर टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट लेने वाले सर्विसेज टीम के गेंदबाज अर्जुन शर्मा को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.