हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRanji Trophy 2025: बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक

Ranji Trophy 2025: बदल गया रणजी ट्रॉफी का इतिहास, 90 ओवर में खत्म पूरा टेस्ट; 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक

Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में खेला गया असम बनाम सर्विसेज (Assam vs Services) मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. ये टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे छोटा मैच है, जो 90 ओवरों में खत्म हो गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 27 Oct 2025 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

रणजी ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज में खेला गया असम बनाम सर्विसेज मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. यह मैच 90 ओवरों में खत्म हो गया, जिससे ये मैच भारत के सबसे बड़े रेड-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे छोटा मैच बन गया. इस मुकाबले में सर्विसेज ने असम को 8 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की. दोनों टीमें ग्रुप 'सी' में शेमल हैं.

90 ओवरों में खत्म पूरा मैच, बना इतिहास

इस मैच (असम बनाम सर्विसेज) की खास बात ये रही कि पूरा मुकाबला 90 ओवरों में ही खत्म हो गया, जो ओवरों के लिहाज से रणजी ट्रॉफी के इतिहास का सबसे छोटा मैच है. इस मैच में कुल 540 गेंदें डाली गई, जबकि इससे पहले सबसे छोटा मैच 1962 में खेला गया था. दिल्ली और रेलवे के बीच हुआ वो मैच 547 गेंदों में खत्म हो गया था, वो मैच भी 2 दिन में खत्म हो गया था.

एक पारी में 2 गेंदबाजों ने ली हैट्रिक

असम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन सर्विसेज टीम के गेंदबाजों ने असम को 17.2 ओवरों में ऑलआउट कर दिया. फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में पहली बार हुआ जब एक ही पारी में 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली. असम की पारी 103 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. सर्विसेज के गेंदबाज अर्जुन शर्मा ने 12वें ओवर में हैट्रिक ली. इसके बाद मोहित जांगरा ने अपनी लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए, उन्होंने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर पहला और फिर 17वें ओवर ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर विकेट चटकाए.

हालांकि पहली पारी में असम की गेंदबाजी भी अच्छी रही, उन्होंने सर्विसेज की टीम को 108 रनों पर समेट दिया था. इस पारी में सर्विसेज के इरफ़ान खान ने अर्धशतक (51) जड़ा था. रियान पराग ने 5 और राहुल सिंह ने 4 विकेट लिए थे.

दूसरी पारी में भी फ्लॉप असम के बल्लेबाज

असम की दूसरी पारी में भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, पूरी टीम 75 रनों पर सिमट गई. इस पारी में अर्जुन शर्मा ने 4 विकेट लिए, जबकि डेनिश दास (10), रियान पराग (12), सुमित (25) को छोड़कर असम का कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया.

सर्विसेज की टीम को जीत के लिए 71 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे 13.5 ओवरों में हासिल कर टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट लेने वाले सर्विसेज टीम के गेंदबाज अर्जुन शर्मा को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.

Published at : 27 Oct 2025 06:52 AM (IST)
Tags :
Cricket Records Riyan Parag Arjun Sharma RANJI TROPHY Ranji Trophy 2025 Assam Vs Services
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
ट्रेंडिंग
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे- वीडियो वायरल
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे
शिक्षा
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget