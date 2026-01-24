हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरणजी ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने बरपाया कहर, 7 विकेट लेकर मचाई सनसनी; क्या होगी टीम इंडिया में वापसी?

रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने बरपाया कहर, 7 विकेट लेकर मचाई सनसनी; क्या होगी टीम इंडिया में वापसी?

Mohammed Shami in Ranji Trophy: बंगाल के लिए खेल रहे मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए. शमी कई समय से नेशनल टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 24 Jan 2026 07:19 PM (IST)
मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपाया, उन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए. बंगाल के लिए खेल रहे शमी इस मैच में अभी तक 7 विकेट ले चुके हैं. इस शानदार प्रदर्शन से शमी ने नेशनल टीम में वापसी के लिए मजबूत दावेदारी ठोकी है. दिग्गज गेंदबाज काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं.

मोहम्मद शमी ने बरपाया कहर

रणजी ट्रॉफी एलिट के ग्रुप सी में बंगाल बनाम सर्विसेज मैच चल रहा है. सर्विसेज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. बंगाल ने पहली पारी में 519 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. सर्विसेज पहली पारी में 186 रनों पर ऑलआउट हो गई, मोहम्मद शमी ने पहली पारी में 2 विकेट लिए. फॉलो-ऑन नहीं बचा सकी सर्विसेज की दूसरी पारी में मोहम्मद शमी ने गेंद से कहर बरपाया.

दूसरी पारी में मोहम्मद शमी अभी तक 5 विकेट ले चुके हैं. शमी ने दूसरी पारी में शुभम रोहिल्ला, रवि चौहान, रजत पालीवाल, विनीत धंखर और अर्जुन शर्मा को आउट किया. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक सर्विसेज 231 पर 8 विकेट गंवा चुका है, जबकि अभी भी 102 रन पीछे हैं.

मोहम्मद शमी अभी तक इस मैच में कुल 7 विकेट ले चुके हैं, जिससे उन्होंने चयनकर्ताओं को जवाब दिया है कि अभी उनमें काफी क्रिकेट बाकी है. हालांकि शमी इससे पहले भी डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया.

क्या मोहम्मद शमी की होगी नेशनल टीम में वापसी?

मोहम्मद शमी ने जून, 2023 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में खेले शमी उसके बाद से नेशनल टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. शमी कई बार बोल चुके हैं कि उनका काम परफॉर्म करना है, उनसे कभी किसी ने फिटनेस के बारे में नहीं पूछा.

भारतीय क्रिकेट टीम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, जिसके बाद 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होगा. उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएंगे, शमी इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. भारतीय टीम जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. यानी शमी उस सीरीज में खेलेंगे या नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगा. लेकिन डोमेस्टिक में अपनी गेंदबाजी से उन्होंने प्रभावित तो किया है.

शमी का अंतर्राष्ट्रीय करियर

मोहम्मद शमी ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें क्रमश 229, 206 और 27 विकेट लिए हैं. शमी टेस्ट और वनडे में 6-6 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 24 Jan 2026 07:19 PM (IST)
Bengal Cricket Team INDIAN CRICKET TEAM MOHAMMED SHAMI RANJI TROPHY Ranji Trophy 2025-2026
Embed widget