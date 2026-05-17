रजत पाटीदार बाहर, पंजाब ने जीता टॉस, RCB की बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरजत पाटीदार बाहर, पंजाब ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

रजत पाटीदार बाहर, पंजाब ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

IPL 2026 Match 61: RCB के कप्तान रजत पाटीदार आज नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह जितेश शर्मा कप्तानी कर रहे हैं. पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 17 May 2026 03:18 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले बैटिंग करने उतरेगी. आरसीबी के कप्तान पजत पाटीदार नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह जितेश शर्मा इस मैच में कप्तान हैं. आरसीबी की टीम में कई बदलाव हुए हैं. वहीं पंजाब किंग्स ने दो चेंज किए हैं. दोनों ही टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है. 

क्या बोले श्रेयस अय्यर?

टॉस के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम गेंदबाजी करेंगे. मैं आंकड़ों पर ध्यान नहीं दे रहा, हम देख रहे हैं कि मैच कैसे आगे बढ़ता है. अगर हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी अच्छी रही, तो टॉस का कोई मतलब नहीं. मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कप्तान के तौर पर यह मेरा 100वां मैच है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. कप्तान के तौर पर अपना 100वां मैच जीतने का यह मेरे लिए एक शानदार मौका है. गेंदबाजी शानदार रही है, लेकिन दबाव वाले पल भी आते हैं जहां आपको अच्छा प्रदर्शन करना होता है, इसलिए आप अतीत को नहीं बदल सकते और न ही भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं. असली खूबसूरती यही है कि वर्तमान में रहें, वर्तमान को देखें और दबाव का आनंद लें. हमारी टीम में दो बदलाव हुए हैं."

क्या बोले जितेश शर्मा?

आरसीबी के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस के बाद कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन विकेट अच्छा है और 40 ओवर तक अच्छी तरह से खेलेगा. रजत पाटीदार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वे हैदराबाद में खेलेंगे. टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में है और मैं टीम के प्रदर्शन से खुश हूं. व्यक्तिगत रूप से भी और एक टीम के रूप में भी. हां, हम बहुत खुश हैं कि टीम इस समय बैलैंस दिख रही है. हम हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं. आज की एक जीत से प्लेऑफ में हमारी जगह पक्की हो जाएगी, इसलिए यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है. इस स्तर पर हर मैच महत्वपूर्ण है. यह जीत पूरी टेबल को बदल सकती है."

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन- जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड और सुयश शर्मा

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन- प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल

Published at : 17 May 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer Virat Kohli IPL Punjab Kings Vs Royal Challengers Bengaluru IPL 2026 PBKS Vs RCB
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