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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश में धुल सकता है राजस्थान और चेन्नई का मैच, गुवाहाटी से आई दिल तोड़ने वाली खबर

बारिश में धुल सकता है राजस्थान और चेन्नई का मैच, गुवाहाटी से आई दिल तोड़ने वाली खबर

IPL 2026 Match 3, RR vs CSK: आईपीएल 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत होनी है. हालांकि, इस मैच पर बारिश का साया है. यह मुकाबला बारिश की वजह से रद्द भी हो सकता है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 30 Mar 2026 06:46 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के पहले दो दिन फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिला. हालांकि, आज यानी सोमवार को फैंस निराश हो सकते हैं. दरअसल, आईपीएल 2026 में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है. दोनों टीमों को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ना है. मैच का टॉस शाम सात बजे होना है, लेकिन इससे ठीक आधे घंटे पहले एक बुरी खबर सामने आई है. 

गुवाहाटी में टॉस से 30 मिनट पहले बारिश शुरू हो गई है. फिलहाल पिच पर कवर्स लगा दिए गए हैं. गुवाहाटी से जो तस्वीर सामने आई है, उसे देखते हुए यह तय है कि मैच का टॉस समय पर नहीं हो सकेगा. मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि गुवाहाटी में शाम सात बजे बारिश के आसार हैं. अभी वहां बारिश हो रही है. वहीं रात 10 बजे 84 प्रतिशत बारिश की संभावना बताई गई है. ऐसे में राजस्थान और चेन्नई का मैच बारिश की वजह से रद्द भी हो सकता है. 

क्या इस मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है?

सोशल मीडिया पर फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि अगर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच बारिश की वजह से आज नहीं हो पाता है तो क्या इस मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है? ऐसे में आपको बता दें कि आईपीएल में लीग स्टेज के किसी भी मैच के लिए रिजर्व डे नहीं है. अगर लीग स्टेज का कोई भी मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो दोनों टीमों को एक-एक प्वाइंट दिया जाएगा. 

एमएस धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस नहीं हैं उपलब्ध

चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए 2 बुरी खबर हैं. सबके चहेते एमएस धोनी आज का मैच नहीं खेलेंगे. वह चोटिल होने की वजह से कुछ मैचों से बाहर हैं. रिपोर्ट की मानें तो एमएस धोनी शुरुआती छह मैचों में नहीं खेल पाएंगे. वहीं तूफानी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस, जो जूनियर एबी के नाम से जाने जाते हैं, वह भी शुरुआत के कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. 

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल/सरफराज खान, शिवम दुबे, प्रशांतवीर, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद और मैट हेनरी. 

इम्पैक्ट प्लेयर- राहुल चाहर/अंशुल कंबोज

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और एडम मिल्ने

इम्पैक्ट प्लेयर- तुषार देशपांडे/शुभम दुबे

Published at : 30 Mar 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Vs Chennai Super Kings IPL IPL 2026 RR Vs CSK Guwahati Weather
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