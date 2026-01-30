हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ENG vs SL 1st T20I Rain: टी20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में बारिश का कहर, इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 रुका; जानें अपडेट 

ENG vs SL 1st T20I Rain: टी20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में बारिश का कहर, इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 रुका; जानें अपडेट 

Sri Lanka Rain, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके चलते श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 में रुकावट पैदा हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 30 Jan 2026 07:54 PM (IST)
Sri Lanka Rain, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेला जाएगा. टू्र्नामेंट की शुरुआत 07 फरवरी से होगी और पहला मैच श्रीलंका में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. लेकिन टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका में बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके कारण इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पहला टी20 रुक गया. विश्व कप से पहले श्रीलंका में बारिश फैंस के लिए बड़ी चिंता साबित हो सकती है. 

बता दें कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार (30 जनवरी) को भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण मुकाबला तय वक्त पर शुरू नहीं हो सका. मुकाबले के लिए टॉस 6:30 पर होना था, लेकिन बारिश के चलते अब तक टॉस भी नहीं हो सका है. 

लगातार बारिश जारी

ताजा अपडेट के मुताबिक, लगातार बारिश हो रही है. मैच शुरू होना तो छोड़िए, टॉस को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है. बता दें कि टीम इंडिया को श्रीलंका में लीग स्टेज का एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. लीग स्टेज में यह शायद टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज मैच होगा. फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को देखना काफी पसंद करते हैं. 

पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में 

श्रीलंका में आगामी टी20 विश्व कप के कई मैच खेले जाने हैं. पाकिस्तान तो अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगा. अगर टूर्नामेंट के दौरान बारिश देखने को मिली तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप मुश्किल हो सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टी20 वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका का मौसम कैसा रहता है. 

गौरतलब है कि श्रीलंका में कुल 3 वेन्यू पर वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे. इसमें दो मैदान कोलंबो में होंगे. इसके अलावा एक मैदान पल्लेकेले में है.

Published at : 30 Jan 2026 07:36 PM (IST)
SRI LANKA RAIN T20 World Cup 2026 ENG Vs SL 1st T20I
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे इंडिया-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान; भारतीय खिलाड़ी बना कप्तान
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
Parenting
Child Education: सावधान! आपका घर ही बन रहा है बच्चे की तरक्की में रुकावट? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
शिक्षा
फरवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट
ENT LIVE
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
