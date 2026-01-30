Sri Lanka Rain, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेला जाएगा. टू्र्नामेंट की शुरुआत 07 फरवरी से होगी और पहला मैच श्रीलंका में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. लेकिन टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका में बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके कारण इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पहला टी20 रुक गया. विश्व कप से पहले श्रीलंका में बारिश फैंस के लिए बड़ी चिंता साबित हो सकती है.

बता दें कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार (30 जनवरी) को भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण मुकाबला तय वक्त पर शुरू नहीं हो सका. मुकाबले के लिए टॉस 6:30 पर होना था, लेकिन बारिश के चलते अब तक टॉस भी नहीं हो सका है.

लगातार बारिश जारी

ताजा अपडेट के मुताबिक, लगातार बारिश हो रही है. मैच शुरू होना तो छोड़िए, टॉस को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है. बता दें कि टीम इंडिया को श्रीलंका में लीग स्टेज का एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. लीग स्टेज में यह शायद टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज मैच होगा. फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को देखना काफी पसंद करते हैं.

The situation when we arrived at The Pallekele International Cricket Stadium this evening 😳 pic.twitter.com/eqhnDH79UB — England Cricket (@englandcricket) January 30, 2026

पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में

श्रीलंका में आगामी टी20 विश्व कप के कई मैच खेले जाने हैं. पाकिस्तान तो अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगा. अगर टूर्नामेंट के दौरान बारिश देखने को मिली तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप मुश्किल हो सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टी20 वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका का मौसम कैसा रहता है.

गौरतलब है कि श्रीलंका में कुल 3 वेन्यू पर वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे. इसमें दो मैदान कोलंबो में होंगे. इसके अलावा एक मैदान पल्लेकेले में है.