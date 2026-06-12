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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटराहुल द्रविड़ के छोटे बेटे को मिला टीम इंडिया में मौका, इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने किया चयन

राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे को मिला टीम इंडिया में मौका, इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने किया चयन

अन्वय द्रविड़ को वनडे टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है. वह रजत बघेल के साथ टीम के दो विकेटकीपिंग विकल्पों में से एक होंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 12 Jun 2026 02:02 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ को भारतीय अंडर-19 टीम में जगह मिली है. बीसीसीआई ने चार जुलाई से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें अन्वय द्रविड़ का नाम भी शामिल है. इस दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे और दो बहु-दिवसीय मैच खेलेगी. बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट समिति ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर-19 टीम की घोषणा की. टीम की कमान यशवर्धन सिंह चौहान को सौंपी गई है, जबकि लक्ष्य रायचंदानी को उप-कप्तान बनाया गया है.

विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मिला मौका

अन्वय द्रविड़ को वनडे टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है. वह रजत बघेल के साथ टीम के दो विकेटकीपिंग विकल्पों में से एक होंगे. वहीं बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए मानव कृष्णा और आर्यन संदेश सकपाल को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है. 17 वर्षीय अन्वय ने हाल ही में वीनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक अंडर-19 टीम की कप्तानी की थी. उनकी अगुआई में टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी. इस टूर्नामेंट में उन्होंने छह मैचों में 220 रन बनाए थे, जिसमें नाबाद 82 रन उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी रही थी.

घरेलू क्रिकेट में किया है प्रभावित

अन्वय इससे पहले बेंगलुरु में आयोजित त्रिकोणीय घरेलू सीरीज में भारत अंडर-19 ‘बी’ टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं. इस प्रतियोगिता में भारत अंडर-19 ‘ए’ और अफगानिस्तान अंडर-19 की टीमों ने भी भाग लिया था.

घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम उन्हें अंडर-19 वनडे चैलेंजर ट्रॉफी के लिए टीम ‘सी’ में चयन के रूप में मिला. अब पहली बार उन्हें विदेशी दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है. बड़े बेटे समित को भी मिल चुका है मौका राहुल द्रविड़ के बड़े बेटे समित द्रविड़ को भी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया था. हालांकि चोट की वजह से वह उस सीरीज में हिस्सा नहीं ले सके थे.

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भारत अंडर-19 वनडे टीम:

यशबर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अनमोलजीत सिंह, वुतकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्य परेश पटेल, मोहित उलवा और ईशान सूद.

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भारत अंडर-19 बहु-दिवसीय टीम:

यशबर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), पटेल कुश, मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपर), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्य परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, प्रणव राघवेंद्र और चिगुरुपति वेंकट.

Published at : 12 Jun 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
BCCI Anvay Dravid RAHUL DRAVID Yashvardhan Singh Chauhan
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