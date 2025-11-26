राहुल द्रविड़ का बेटा पहली ही गेंद पर आउट, इन 2 खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को जिताया

Under-19 Oneday Tri-Series: इंडिया बी अंडर-19 टीम और अफगानिस्तान अंडर-19 टीम के बीच अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज के पांचवां मैच बेंगलुरु में खेला गया. जिसमें इंडिया बी टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान अंडर 19 टीम को 2 विकेट से हरा दिया और भारत ने 11 गेंद पहले इस मैच को जीत लिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में 202 रन बना पाई. इस मुश्किल विकेट पर लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था लेकिन वेदांत त्रिवेदी ने 83 रन और बीके किशोर ने नाबाद 29 रन बनाकर इंडिया-बी अंडर 19 टीम को जीत दिलाई.

राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय हुए फेल

इस मुकाबले में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ फ्लॉप साबित हुए और वे गोल्डन डक पर पवेलियन वापस लौटे. अफगानिस्तान अंडर-19 के खिलाफ मिली जीत का हीरो बीके किशोर रहे, जिन्होंने नाबाद 29 रन बनाने के अलावा गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में महज 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इस शानदार प्रदर्शन के बदौलत किशोर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इंडिया बी टीम की अंडर-19 वनडे त्रिकोणीय सीरीज में पहली जीत मिली और वो अंक तालिका में सबसे नीचे है.

इंडिया बी अंडर-19 टीम को कैसे मिली जीत?

इंडिया बी अंडर 19 टीम 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी लेकिन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज युवराज गोहिल सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे. इसके बाद कप्तान एरॉन जॉर्ज और वेदांत त्रिवेदी के बीच अच्छी साझेदारी करते हुए टीम को 90 रनों तक पहुंचाया. हालांकि, 23वें ओवर से इंडिया बी की टीम लड़खड़ाने लगी. क्यूंकि नजीफुल्लाह अमीरी ने पहले एरॉन जॉर्ज को बोल्ड किया और फिर अन्वय द्रविड़ को गोल्डन डक पर पवेलियन वापस भेजा. इंडिया बी की हालत तब और खराब हो गई जब राहुल कुमार अगले ही ओवर में आउट हो गए. 90 से 115 रनों तक पहुंचने तक इंडिया बी टीम ने 6 विकेट गंवा दी और टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा लेकिन इसके बाद वेदांत और बीके किशोर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई जिसकी वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ एक रोमांचक जीत मिली.