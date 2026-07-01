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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट के मैदान पर रविचंद्रन अश्विन की होगी धमाकेदार वापसी, इस टीम ने बनाया कप्तान

क्रिकेट के मैदान पर रविचंद्रन अश्विन की होगी धमाकेदार वापसी, इस टीम ने बनाया कप्तान

Ravichandran Ashwin Joins ETPL: रविचंद्रन अश्विन ने यूरोपीयन टी20 प्रीमियर लीग में पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड की टीम डबलिन गार्जियंस को बतौर कप्तान जॉइन किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 08:03 PM (IST)
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रविचंद्रन अश्विन ने अपने क्रिकेट करियर में एक नए सफर पर निकल पड़े हैं. उन्होंने यूरोपीयन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) में राहुल द्रविड की टीम डबलिन गार्जियंस को बतौर कप्तान और मेंटॉर जॉइन कर लिया है. बता दें कि इसी साल पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड डबलिन गार्जियंस फ्रेंचाइजी के मालिक बने थे.

अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और उन्होंने 2025 सीजन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से भी संन्यास ले लिया था. ICC आधिकारिक तौर पर ETPL को मंजूरी दे चुका है. डबलिन की टीम में अश्विन न केवल कप्तान की भूमिका निभाएंगे बल्कि टीम के लिए रणनीति बनाने और खिलाड़ियों की बेहतरी में भी योगदान देंगे.

राहुल द्रविड पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि वो क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों में दखल नहीं देंगे और ना ही डगआउट में मौजूद रहेंगे. इससे डबलिन गार्जियंस की सफलता में रविचंद्रन अश्विन का रोल बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है. कहीं ना कहीं टीम को चलाने का भार अश्विन पर ही रहने वाला है.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आर अश्विन ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की BBL को जॉइन किया था. उन्हें सिडनी थंडर ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन चोट के चलते BBL 2026 में नहीं खेल पाए थे. वहीं साल 2026 की शुरुआत में वो मेजर क्रिकेट लीग क्रिकेट (MLC) में खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने, जहां वो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए खेले.

यूरोपीयन टी20 प्रीमियर लीग में कुल 6 टीम होंगी, जिनके नाम एम्स्टर्डम, बेलफास्ट, एडिनबर्ग, डबलिन, ग्लास्गो और रॉटरडैम शहरों का नाम दिया गया है. इस लीग में स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, टिम डेविड ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल सैंटनर, फाफ डु प्लेसिस और हेनरिक क्लासेन भी खेलेंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Jul 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
European T20 Premier League ETPL Dublin Guardians
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