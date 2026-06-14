धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने सिर्फ 48 गेंद में शतक जड़ा. गुरबाज सभी भारतीय गेंदबाजों को आसानी से धो रहे थे. मैच भले ही भारत ने जीता, लेकिन गुरबाज ने धमाकेदार बैटिंग से कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए. गुरबाज ने 8 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 102 रनों की पारी खेली. इस शानदार पारी का क्रेडिट गुरबाज ने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को दिया है.

गुरबाज ने बताया कि न्यू चंडीगढ़ में हुए टेस्ट मैच के बाद भारत के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ हुई बातचीत से उन्हें अपने शॉट सिलेक्शन को बेहतर बनाने में मदद मिली. शतकीय पारी के बाद गुरबाज ने ब्रॉडकास्टर्स से कहा, "भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद, मेरी गौतम गंभीर सर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई थी. उस चर्चा से मुझे सच में मदद मिली. मैंने नेट्स में उन सुझावों पर काम किया और मैं उस मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हूं. जब टेस्ट मैच खत्म हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने शॉट सिलेक्शन को बेहतर बनाना चाहता हूं. उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिए और मैं आज उन्हें लागू कर पाया. मैंने बस सकारात्मक खेलने की कोशिश की और यह मेरे लिए कारगर रहा."

अपनी रणनीति के बारे में गुरबाज ने कहा, "मैं इस प्रदर्शन के लिए आभारी हूं. मुझे लगता है कि रणनीति बहुत सरल और आसान थी, बस सकारात्मक क्रिकेट खेलना. हमें पता था कि यह 25 ओवर का गेम है, लेकिन मैं अपने खेल को भी जानता हूं. मैंने बस खुद पर भरोसा किया और टीम के लिए खेला. योगदान देकर अच्छा लगा."

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे बारिश की वजह से 25-25 ओवर का खेला गया. अफगानिस्तान ने पहले खेलने के बाद 194 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया ने 23वें ओवर में सात विकेट से मैच जीत लिया.

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