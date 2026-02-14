टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी, रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा. हर बार की तरह इस दफा भी भारत-पाक महामुकाबले को लेकर फैंस के अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस उत्साह को और बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि भारत-पाक मैच में आर प्रेमदास स्टेडियम कि पिच का मिजाज कैसा हो सकता है.

अब तक स्टेडियम पर तीन मुकाबले श्रीलंका बनाम आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड और जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा चुके हैं. तीनों ही मैच में बहुत बड़ा टोटल नहीं बना है. सीधे शब्दों में कहें तो तीनों ही मैचों में कोई भी टीम 200 रनों के टोटल को नहीं छू सकी. सबसे बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया ने 182/6 रनों का आयरलैंड के खिलाफ बनाया है.

भारत-पाकिस्तान के बीच मैदान पर चौथा मैच

अब मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच आर प्रेमदास स्टेडियम का चौथा मैच होगा. भारत-पाक मैच में वैसे भी प्रेशर हाई रहता है, जिसको मद्दे नजर रखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मैच में भी 200 का टोटल बनना मुश्किल होगा. हालांकि अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग के लिए उतरती है, तो जाहिर तौर पर 200 रनों के टोटल के आंकड़े तक बात पहुंच सकती है.

बल्लेबाज या गेंदबाज किसे सपोर्ट करती है पिच?

तो आपको बता दें कि हमेशा से ही आर प्रेमदास स्टेडियम स्पिनरों के लिए जन्नत रहा है. इस टी20 विश्व कप में मैदान पर खेले जा चुके तीनों ही मैचों में भी स्पिनरों का दबदबा देखने को मिला है. इसके अलावा पिच पर दोहरी गति भी देखने को मिलती है, जिससे बल्लेबाजी के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है. सीधा-सीधा समझा जाए, तो पिच पर स्पिनरों का राज देखने को मिल सकता है.

स्टेडियम में भारत का टी20 रिकॉर्ड

आर प्रेमदास स्टेडियम में भारत ने अब तक 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों में भारत ने 11 में जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 4 मैच गंवाए हैं.