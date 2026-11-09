अगर RR वैभव सूर्यवंशी को जाने दें... IPL ट्रेड पर अश्विन का बड़ा बयान

आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले संभवित ट्रेड की चर्चाएं तेज हैं. अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को लेकर खबर है कि पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस उनकी अदला बदली कर सकती है. इस बीच पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी के ट्रेड की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि नहीं लगता कि 2 साइकिल तक वह कहीं जाने वाले हैं.

रविचंद्रन अश्विन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पत्रकार के साथ वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल ट्रेड संभावनों पर बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए अगर राजस्थान रॉयल्स उहे जानें दें या ट्रेड करें.

अश्विन ने कहा, "मुझे तो नहीं लगता कि 2 साइकिल में वैभव सूर्यवंशी कहीं जाने वाला है. अगर राजस्थान रॉयल्स वैभव को जाने देंगे तो मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए. अगर उनको ट्रेड भी करेंगे तो भी नहीं पता क्या कहना चाहिए. इतने सालों के बाद एक ऐसा चेहरा मिला है, उनका जो खेल है उसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं."

ASHWIN ON SURYAVANSHI'S TRADE 😂🔥 He takes a clear stand on whether Vaibhav Suryavanshi should be traded or go into the auction: - He's not going anywhere for at least the next two cycles. - Even if RR release him, I have no words to say. - RR have got a face after a long time whom fans come to watch in the stadium. - More money and freedom might affect him. He needs a lot of support. I hope RR are doing their best for him. SO, LOGICALLY, HIS TRADE IS NOT POSSIBLE! 💀 — Mukku (@Cric_Mukku) November 9, 2026

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था. अपने पहले ही संस्करण (2025) में वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे और पहले भारतीय बन गए. अपने दूसरे सीजन (2026) तो उन्होंने और भी शानदार खेला और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' समेत लगभग सभी अवार्ड जीते. इसकी संभावना न के बराबर है कि राजस्थान रॉयल्स उन्हें जाने दें, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी प्राइस देना पड़े. क्योंकि वैभव अब एक ब्रांड बन चुके हैं.

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