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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर RR वैभव सूर्यवंशी को जाने दें... IPL ट्रेड पर अश्विन का बड़ा बयान

अगर RR वैभव सूर्यवंशी को जाने दें... IPL ट्रेड पर अश्विन का बड़ा बयान

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में होगा, इससे पहले संभावित ट्रेड को लेकर चर्चा जारी है. रविचंद्रन अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा कि वह कहीं नहीं जाने वाले.

Written By : शिवम |  Updated at : 09 Nov 2026 06:34 PM (IST)
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आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले संभवित ट्रेड की चर्चाएं तेज हैं. अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को लेकर खबर है कि पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस उनकी अदला बदली कर सकती है. इस बीच पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी के ट्रेड की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि नहीं लगता कि 2 साइकिल तक वह कहीं जाने वाले हैं.

रविचंद्रन अश्विन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पत्रकार के साथ वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल ट्रेड संभावनों पर बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए अगर राजस्थान रॉयल्स उहे जानें दें या ट्रेड करें.

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अश्विन ने कहा, "मुझे तो नहीं लगता कि 2 साइकिल में वैभव सूर्यवंशी कहीं जाने वाला है. अगर राजस्थान रॉयल्स वैभव को जाने देंगे तो मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए. अगर उनको ट्रेड भी करेंगे तो भी नहीं पता क्या कहना चाहिए. इतने सालों के बाद एक ऐसा चेहरा मिला है, उनका जो खेल है उसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं."

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था. अपने पहले ही संस्करण (2025) में वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे और पहले भारतीय बन गए. अपने दूसरे सीजन (2026) तो उन्होंने और भी शानदार खेला और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' समेत लगभग सभी अवार्ड जीते. इसकी संभावना न के बराबर है कि राजस्थान रॉयल्स उन्हें जाने दें, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी प्राइस देना पड़े. क्योंकि वैभव अब एक ब्रांड बन चुके हैं.

यह भी पढ़ें- टेस्ट डेब्यू में सबसे तेज अर्धशतक... 20 साल के पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Nov 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
R Ashwin IPL AUCTION Vaibhav Sooryavanshi IPL 2027
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