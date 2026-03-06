हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND VS ENG: टी20 वर्ल्ड कप में इस बल्लेबाज का ऑफ स्पिनर के खिलाफ बेहद खराब प्रदर्शन, 4 बार हुए आउट

IND VS ENG: टी20 वर्ल्ड कप में इस बल्लेबाज का ऑफ स्पिनर के खिलाफ बेहद खराब प्रदर्शन, 4 बार हुए आउट

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी क्विंटन डिकॉक का बल्ला नहीं चला. इस खिलाड़ी को एक बार फिर ऑफ स्पिनर ने आउट किया और वो टूर्नामेंट में चौथी बार ऑफ स्पिनर का शिकार बने.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Mar 2026 06:23 AM (IST)
Quinton de Kock Was Also Dismissed By Off Spinner Against New Zealand: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को साउथ अफ़्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस महामुकाबले में साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसपर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है. ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में लगातार चौथी बार ऑफ स्पिनर के गेंद पर आउट हुआ. डिकॉक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में बेहद ही खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया. वे ऑफ स्पिनर कोल मैकॉन्की का शिकार बने.

क्विंटन डिकॉक ने किया ऑफ स्पिनर के खिलाफ सरेंडर

न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने पहले ही ओवर में शानदार छक्का लगाया था, लेकिन मैच के दूसरे ही ओवर में उनका खेल समाप्त हो गया. डिकॉक ऑफ स्पिनर मैकॉन्की की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हुए. यहां हैरानी की बात ये है कि डिकॉक इस पूरे टूर्नामेंट में ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ फंसते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैकॉन्की के खिलाफ जबरन बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा.

ऑफ स्पिनर के खिलाफ पस्त नजर आए क्विंटन डिकॉक

इस टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्विंटन डिकॉक पहली बार ऑफ स्पिनर का शिकार नहीं बने, बल्कि ये विकेटकीपर बल्लेबाज कुल चार बार ऑफ स्पिनर की गेंद पर आउट हो चुका है. इस टी20 वर्ल्ड कप में डिकॉक ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ कुल 44 गेंदों में सिर्फ 54 रन ही बना पाएं और चार बार अपना विकेट दिया. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ डिकॉक का औसत महज 13.5 रहा और वो ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ 20 डॉट गेंदें भी खेले हैं.

 क्विंटन डिकॉक का ईडन गार्डन्स पर है बेहद खराब रिकॉर्ड

कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर क्विंटन डिकॉक का बेहद खराब रिकॉर्ड है. वो इस मैदान पर कुल 10 पारियों में सिर्फ 95 रन ही बना पाएं हैं. ईडन गार्डन्स में उनका स्ट्राइक रेट महज 110.46 रहा है. उनका बेस्ट स्कोर महज 28 रन का है. इससे साफ है कि ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ और ईडन गार्डन्स के मैदान पर डिकॉक का बल्ला नहीं चलता है.

Published at : 06 Mar 2026 06:15 AM (IST)
Cricket News QUINTON DE KOCK T20 World Cup 2026 SA Vs NZ Cole McConchie
