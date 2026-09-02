क्विंटन डिकॉक ने रचा इतिहास, विराट कोहली के शतकों की बराबरी

टी20 फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट बन चुका है. आए दिन नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं. अब क्विंटन डिकॉक ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंचुरी लगाकर विराट कोहली के एक 'महारिकॉर्ड' की बराबरी कर ली है. डिकॉक दुनिया के ऐसे केवल पांचवें क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक लगाए हैं.

क्विंटन डिकॉक ने 1 सितंबर को सेंट निट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के खिलाफ मैच में 57 गेंदों में 106 रन बनाए. यह उनके टी20 करियर का कुल 10वां शतक है. उन्होंने CPL 2026 में बारबाडोस ट्राईडेंट्स के लिए खेलते हुए यह शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए.

डिकॉक की सेंचुरी के दम पर बारबाडोस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके बावजूद जेसन होल्डर की कप्तानी वाली सेंट निट्स एंड नेविस पेट्रियट्स ने 5 गेंद शेष रहते 6 विकेट से यह मैच जीत लिया. जॉनसन चार्ल्स ने 78 रन बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा महफिल आंद्रे फ्लेचर ने लूटी, जिन्होंने 3 छक्कों से सुसज्जित पारी में 8 गेंद खेलकर 22 रन बनाए.

कर ली विराट की बराबरी

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के मामले में क्विंटन डिकॉक ने विराट कोहली और डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली है. उनके नाम भी टी20 में 10 शतक हैं. उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल और बाबर आजम हैं. गेल ने अपने ऐतिहासिक टी20 करियर में 22 शतक लगाए, जबकि 13 सेंचुरी के साथ बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं.

टी20 में सबसे ज्यादा शतक

22 शतक - क्रिस गेल

13 शतक - बाबर आजम

10 शतक - विराट कोहली

10 शतक डेविड वॉर्नर

10 शतक - क्विंटन डिकॉक

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क्विंटन डिकॉक के टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 457 मैचों में 12867 रन बनाए हैं. इस ऐतिहासिक करियर में उनके नाम 10 शतक 84 सेंचुरी हैं. टी20 क्रिकेट में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 140 रन है. वो दुनिया के उन 13 बल्लेबाजों में भी शामिल हैं, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में 500 से अधिक छक्के लगाए हैं.

दक्षिण अफ्रीका का यह दिग्गज बल्लेबाज CPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुमार है, लेकिन उनके दमदार प्रदर्शन के बावजूद बारबाडोस ट्राईडेंट की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है और अब तक लीग में सिर्फ 2 मैच जीत सकी है.

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