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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी

इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी

इमाम उल हक की चोट पर नया विवाद खड़ा हो गया है. पूर्व चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पढ़िए क्या कहती है पीसीबी की मेडिकल रिपोर्ट.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Aug 2026 02:10 PM (IST)
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पाकिस्तान के बल्लेबाज इमाम उल हक इस समय अपनी चोट को लेकर चर्चा में हैं. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान उन्हें बाएं पैर की पिंडली में चोट लगी थी, जिसके बाद वह मुकाबले के बाकी हिस्से में बल्लेबाजी नहीं कर पाए. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इमाम को लेकर ऐसा दावा कर दिया है, जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है. 

पूर्व चीफ सिलेक्टर ने लगाया गंभीर आरोप

मोहम्मद वसीम ने दावा किया है कि इमाम पहले भी चोट का बहाना बनाकर मैच से बचने की कोशिश कर चुके हैं. उन्होंने खास तौर पर 2022 के मुल्तान टेस्ट का जिक्र किया. वसीम के मुताबिक, उस मुकाबले से पहले ही टीम के फिजियो ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इमाम जल्द ही चोट का बहाना बना सकते हैं. वसीम ने दावा किया कि इसके बाद ऐसा ही हुआ. हालांकि, यह मोहम्मद वसीम का आरोप है. इसे इमाम उल हक के खिलाफ साबित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता. (The Times of India)

लॉर्ड्स टेस्ट में क्या हुआ था?

इमाम उल हक को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन फील्डिंग के दौरान बाएं पैर की पिंडली में चोट लगी थी. इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए और मुकाबले के बाकी हिस्से में उनकी उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए. बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी चोट को लेकर आधिकारिक जानकारी दी. PCB के मुताबिक, स्कैन में लो-ग्रेड काफ स्ट्रेन की पुष्टि हुई है और इमाम का इलाज पाकिस्तान की मेडिकल टीम की निगरानी में चल रहा है. PCB ने यह भी कहा था कि टेस्ट मैच के बाकी हिस्से में इमाम की भागीदारी उनके इलाज और रिकवरी पर निर्भर करेगी.

पहले टेस्ट में भी किया था ओपन

इमाम उल हक ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में युवा अजमान अवैस के साथ पारी की शुरुआत की थी. हालांकि, पाकिस्तान वह मुकाबला पारी और 53 रन से हार गया था. इसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट में भी टीम को इमाम से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन चोट के कारण वह आगे बल्लेबाजी नहीं कर सके. उनकी गैरमौजूदगी में पाकिस्तान की बल्लेबाजी और कमजोर नजर आई. 

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पाकिस्तान की हालत भी खराब

लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की मुश्किलें सिर्फ इमाम की चोट तक सीमित नहीं रहीं. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पहली पारी में सिर्फ 110 रन पर समेट दिया. ओली रॉबिन्सन ने 13 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट हासिल किए. पाकिस्तान की टीम सिर्फ 37.2 ओवर में ऑलआउट हो गई. इसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में भी अच्छी शुरुआत की और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 261 रन की बढ़त हासिल कर ली.  इमाम की चोट को लेकर PCB की मेडिकल रिपोर्ट और मोहम्मद वसीम के आरोप ने इस मामले को चर्चा में ला दिया है. 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Aug 2026 02:10 PM (IST)
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