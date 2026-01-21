हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर की रणनीति पर उठे सवाल? न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारने पर बवाल, वर्ल्ड कप के बाद एक्शन पक्का!

गौतम गंभीर की रणनीति पर उठे सवाल? न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारने पर बवाल, वर्ल्ड कप के बाद एक्शन पक्का!

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की प्लानिंग की आलोचनाएं हो रही है, कई फैंस तो उन्हें हटाने की मांग भी कर रहे हैं. उनकी कोचिंग में भारत पहली बार न्यूजीलैंड से घर पर वनडे सीरीज हारा है.

By : शिवम | Updated at : 21 Jan 2026 06:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार न्यूजीलैंड से घर पर वनडे सीरीज हारा, जिसके बाद सबसे ज्यादा आलोचना गौतम गंभीर की हो रही है. गंभीर अभी भारतीय टीम के हेड कोच हैं, जिन्हे कई लोग हटाने की भी मांग कर रहे हैं. हालांकि उनके कोच रहते हुए ही भारत ने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप का खिताब जीता. अब अगला पड़ाव टी20 वर्ल्ड कप है, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है. लेकिन क्या बीसीसीआई इसी टूर्नामेंट के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकता है.

भारतीय क्रिकेट टीम में कोच की आलोचना की नई नहीं है, शुरुआत से ऐसा ही होता आया है. टीम के बुरे प्रदर्शन पर खिलाड़ियों के साथ कोचों की भी आलोचनाएं हुई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज इसलिए भी और शर्मनाक है क्योंकि मेहमान टीम कई युवा और अनुभवहीन खिलाड़ियों के साथ खेलकर जीती है. हालांकि भारत ने भी अपने कई खिलाड़ियों को आराम दिया था, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के साथ टीम खेल रही थी.

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद

ऐसा नहीं है कि गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम की स्थिति बुरी हो गई, बल्कि टीम ने कई यादगार सीरीज और टूर्नामेंट जीते. लेकिन इसके साथ वो भी हुआ, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ. जैसे तीसरे ही वनडे में लें तो पहली बार भारत इंदौर में हारा, इसी के साथ पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती.

गौतम गंभीर 2024 में हेड कोच नियुक्त हुए थे. उसके बाद 27 सालों में पहली बार हुआ जब श्रीलंका ने भारत को वनडे सीरीज में हराया. इसके बाद 36 साल बाद हुआ जब न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में टेस्ट हराया. पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट जीती. इसके बाद 19 साल बाद भारत ने चिन्नास्वामी में टेस्ट गंवाया और पहली बार घर पर टेस्ट में 50 रनों के अंदर सिमट गई.

गौतम गंभीर की प्लानिंग पर उठे सवाल

हेड कोच की प्लानिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई. अजिंक्य रहाणे ने भी टीम में हो रहे लगातार बदलाव और अस्पष्ट भूमिकाओं को लेकर असंतोष जताया. फिर नितीश कुमार रेड्डी को लेकर सवाल उठे, जिन्हे ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन के बाद कई अवसर मिले. इसी तरह हर्षित राणा को लेकर भी कहा जाने लगा कि उन्हें अन्यों के मुकाबले ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने बल्ले और गेंद से प्रभावित किया.

फॉर्मेट के हिसाब से खिलाड़ियों को मौके दिए जा रहे हैं, जैसे वनडे में केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं लेकिन टी20 में न तो वो और न ही ऋषभ पंत हैं. अचानक से टी20 वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन की एंट्री पर भी सवाल उठे.

टी20 में अच्छा रिकॉर्ड

बतौर कोच गौतम गंभीर का टी20 में सफर शानदार रहा है. 27 मैचों में भारतीय टीम ने 23 में जीत दर्ज की है, सिर्फ 3 मैचों में हार मिली है. हालांकि इसके मुकाबले वनडे और टेस्ट में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. अब भारत का अगला पड़ाव टी20 वर्ल्ड कप है, ऐसे में बीसीसीआई इस बड़े टूर्नामेंट तक रुका है. हालांकि बोर्ड की तरफ से पहले कहा जा चुका है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक वह कहीं नहीं जाने वाले.

कुछ हफ्तों पहले खबर थी कि बीसीसीआई गौतम गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट कोच बनाने पर विचार कर रहा है. इस पर सचिव देवजीत सैकिया ने बताया था कि ये पूरी तरह गलत है. उन्होंने साफ कहा था कि गंभीर को हटाने को लेकर कोई विचार नहीं हो रहा है, ये सिर्फ गलत है.

तब एनडीटीवी ने बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया था कि 2027 वर्ल्ड कप तक गौतम गंभीर को हटाने का कोई विचार नहीं है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 21 Jan 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
BCCI INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR IND VS NZ Indian Cricket Team Coach GAUTAM GAMBHIR COACH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: LIVE SHOW पर Avimukteshwara ने क्या करने की बात कह दी? | Shankaracharya Controversy
Prayagraj Aircraft Crash: प्लेन क्रैश में क्या बचे पायलट? देखिए हादसे के आखिरी 30 सेकंड का वीडियो!
Jaane Anjaane:😔 Reet को हुआ Unnati पर शक, कब आएगा Vikrant-Unnati का सच सामने #sbs (21.01.2026)
प्रशासन से Swami Avimukteshwara की लड़ाई जारी, कौन मागेंगे माफी! । Shankaracharya | CM Yogi | UP
Bollywood News: नई फिल्म ‘O’Romeo’: शाहिद कपूर और त्रिप्ति डिमरी की प्रेम कहानी, निर्देशन में विशाल भारद्वाज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
राजस्थान
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
ट्रेंडिंग
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
हेल्थ
How Much Tea Is Safe: ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Embed widget