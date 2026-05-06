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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSRH vs PBKS Playing 11: पंजाब ने जीता टॉस, हैदराबाद की पहले बैटिंग; जानें प्लेइंग इलेवन में हुए कितने बदलाव

SRH vs PBKS Playing 11: पंजाब ने जीता टॉस, हैदराबाद की पहले बैटिंग; जानें प्लेइंग इलेवन में हुए कितने बदलाव

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings: आईपीएल 2026 के 49वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. दोनों टीमों में बड़े बदलाव हुए हैं.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 06 May 2026 07:14 PM (IST)
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पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद पहले बैटिंग करने उतरेगी. श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में भी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है. यह मैच SRH के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैदान पर कोई भी टारगेट चेज किया जा सकता है. पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्य को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी है. हालांकि, वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं.

टॉस के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. पिछली कुछ हार से हमने बहुत कुछ सीखा है. ट्रेवेल को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं है. सभी खिलाड़ी पेशेवर हैं. पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने लक्ष्य का पीछा किया था, इसलिए मैंने सोचा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे. शशांक सिंह की टीम में वापसी हुई है."

टॉस के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, "मैं भी पहले गेंदबाजी करना चाहता था. उम्मीद है आज रात हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे. इस सीजन में दर्शकों ने हमारा भरपूर समर्थन किया है. मैं पिच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, उम्मीद है हम कुछ रन बना लेंगे. नितीश कुमार रेड्डी आज रात हमारी टीम में वापसी कर रहे हैं."

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन- प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल

इनमें से कोई एक होगा सनराइजर्स हैदराबाद का इम्पैक्ट प्लेयर- अनिकेत वर्मा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल

इनमें से कोई एक होगा पंजाब किंग्स का इम्पैक्ट प्लेयर- प्रियांश आर्य, हरप्रीत बराड़, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, मुशीर खान

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 06 May 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins SRH Vs PBKS IPL SHREYAS IYER IPL 2026 Sunrisers Hyderabad Vs Punjab Kings
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