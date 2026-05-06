पंजाब ने जीता टॉस, हैदराबाद की पहले बैटिंग; जानें प्लेइंग इलेवन में हुए कितने बदलाव

पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद पहले बैटिंग करने उतरेगी. श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में भी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है. यह मैच SRH के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैदान पर कोई भी टारगेट चेज किया जा सकता है. पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्य को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी है. हालांकि, वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं.

टॉस के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. पिछली कुछ हार से हमने बहुत कुछ सीखा है. ट्रेवेल को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं है. सभी खिलाड़ी पेशेवर हैं. पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने लक्ष्य का पीछा किया था, इसलिए मैंने सोचा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे. शशांक सिंह की टीम में वापसी हुई है."

टॉस के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, "मैं भी पहले गेंदबाजी करना चाहता था. उम्मीद है आज रात हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे. इस सीजन में दर्शकों ने हमारा भरपूर समर्थन किया है. मैं पिच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, उम्मीद है हम कुछ रन बना लेंगे. नितीश कुमार रेड्डी आज रात हमारी टीम में वापसी कर रहे हैं."

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन- प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल

इनमें से कोई एक होगा सनराइजर्स हैदराबाद का इम्पैक्ट प्लेयर- अनिकेत वर्मा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल

इनमें से कोई एक होगा पंजाब किंग्स का इम्पैक्ट प्लेयर- प्रियांश आर्य, हरप्रीत बराड़, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, मुशीर खान