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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज लखनऊ से जीती पंजाब, फिर भी प्लेऑफ में नहीं कर पाएगी क्वालीफाई, जानें क्या है समीकरण

आज लखनऊ से जीती पंजाब, फिर भी प्लेऑफ में नहीं कर पाएगी क्वालीफाई, जानें क्या है समीकरण

PBKS Playoff Chances 2026: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने अब तक 13 मैचों में छह मैच जीते हैं. पंजाब के कुल 13 अंक हैं. प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखने के लिए उन्हें हर हाल में आज का मैच जीतना होगा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 23 May 2026 05:38 PM (IST)
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Punjab Kings Playoffs Chances IPL 2026: आईपीएल 2026 में आज पंजाब किंग्स इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी. लखनऊ की टीम प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए आज का मैच किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है, क्योंकि अगर आज पंजाब किंग्स हार जाती है तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं ऐसा भी नहीं है कि अगर पंजाब आज का मैच जीत लेती है तो प्लेऑफ में क्वालीफाई कर जाएगी. पंजाब का समीकरण अब काफी पेचीदा हो गया है. 

पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ का समीकरण 

पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा. अभी पंजाब के 13 अंक हैं. आज लखनऊ के खिलाफ जीत के बाद उसके 15 प्वाइंट्स हो जाएंगे. ऐसे में प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की उम्मीद बनी रहेगी. 

अपना आखिरी लीग मैच हारे राजस्थान 

राजस्थान रॉयल्स के 13 मैचों में 14 प्वाइंट्स हैं. ऐसे में पंजाब को आज का मैच तो जीतना होगा, साथ ही यह भी दुआ करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी लीग मैच हारे. तब पंजाब के 15 प्वाइंट्स रहेंगे और राजस्थान के 14. ऐसे में पंजाब किंग्स प्लेऑफ में प्रवेश कर जाएगी. 

अगर आज पंजाब किंग्स ने लखनऊ को हरा दिया, और उसके 15 अंक हो गए. फिर राजस्थान रॉयल्स ने अपना आखिरी लीग मैच जीत लिया तो पंजाब बाहर हो जाएगी, और राजस्थान की टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. 

बाकी टीमों के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं

अभी प्लेऑफ की उम्मीद कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की भी हैं, लेकिन इनके मैचों के रिजल्ट से पंजाब किंग्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा. पंजाब को सिर्फ अपना आज का मैच जीतना है, और फिर राजस्थान रॉयल्स की हार की दुआ करनी है. राजस्थान का लास्ट लीग मैच मुंबई इंडियंस से है, जो संडे दोपहर को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है.

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Published at : 23 May 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Punjab Kings LSG Vs PBKS IPL SHREYAS IYER Punjab Kings Playoffs Chances IPL 2026 PBKS Playoff Chances PBKS Playoff Chances 2026
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