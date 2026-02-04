स्टीव स्मिथ कई समय से टी20 नेशनल टीम से बाहर चल रहे हैं. वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भी हिस्सा नहीं हैं, हालांकि उन्होंने हाल ही में सम्पन्न हुए बिग बैश लीग में प्रभावी प्रदर्शन किया था. इसी सीजन उन्होंने बाबर आजम के साथ कुछ ऐसा किया था, जिसे पाकिस्तानी बल्लेबाज की बेइज्जती मानी जा रही थी. बता दें कि स्मिथ इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं बिके थे, जिसके बाद उन्होंने पीएसएल में जाने का फैसला किया.

PSL में किस टीम के लिए खेलेंगे स्मिथ

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में 2 नई टीमें शामिल हुई हैं. इनमें से एक सियालकोट स्टैलियन्स के लिए स्टीव स्मिथ खेलते हुए नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को मार्की प्लेयर के रूप में टीम में शामिल किया है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन इस टीम के हेड कोच हैं. बता दें कि आज तक स्मिथ ने पाकिस्तान सुपर लीग में कोई मैच नहीं खेला है. हालांकि 2019 में वह खेलने वाले थे, लेकिन चोट के कारण नहीं खेल पाए थे.

BBL में हुआ था बाबर आजम के साथ विवाद

स्टीव स्मिथ और बाबर आजम बिग बैश लीग 2026 में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे थे. एक मैच में बाबर और स्मिथ ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत कम था. इसी को देखते हुए एक ओवर की अंतिम गेंद पर स्मिथ ने बाबर को स्ट्राइक देने से मना कर दिया था, जबकि आसानी से एक रन पूरा हो सकता था. स्मिथ दौड़े ही नहीं, जिसके बाद बाबर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे.

स्मिथ का टी20 रिकॉर्ड

36 वर्षीय स्टीव स्मिथ के टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने 272 मैचों की 242 पारयों में 6242 रन बनाए हैं. वह टी20 में 5 शतक और 30 अर्धशतक लगा चुके हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 125* का है, जो उन्होंने बिग बैश लीग (2023) में ही बनाया था.

टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने 67 मैचों की 55 पारियों में 1094 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. स्मिथ ने फरवरी 2024 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था.