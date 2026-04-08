हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान में मेस्सी के हमशक्ल को देखकर हैरान रह गया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, शेयर किया पोस्ट

पाकिस्तान में मेस्सी के हमशक्ल को देखकर हैरान रह गया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, शेयर किया पोस्ट

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को पाकिस्तान में दिग्गज फुटबॉल लियोनेल मेस्सी का हमशक्ल दिखा, जिसकी फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की. ख्वाजा अभी PSL 2026 में खेल रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 08 Apr 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां संस्करण (PSL 2026) चल रहा है, जिसमें कुल 8 टीमें खेल रही हैं. कई बड़े विदेशी प्लेयर्स जिन्हें IPL 2026 में मौका नहीं मिला वह PSL में खेल रहे हैं. उस्मान ख्वाजा भी उनमें से एक हैं. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रावलपिंडी पिंडीज टीम में शामिल हैं. उन्हें पकिस्तान में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी का हमशक्ल दिखा, जिसका विडोबनाकर उन्होंने मीडिया पर शेयर किया.

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी कुछ दिन पहले भारत आए थे, जहां वह खिलाड़ियों से भी मिले थे. बता दें कि मेस्सी आज तक कभी भी पाकिस्तान नहीं गए हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को उनका हमशक्ल जरूर पाकिस्तान में नजर आ गया, जिसे देखते ही उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और उन्हें पोज देने के लिए कहा और वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

ख्वाजा ने कैप्शन में लिखा, "मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे पाकिस्तान में मेस्सी दिखे." इसके साथ उन्होंने हंसते हुए का इमोजी शेयर किया. इस मजेदार वीडियो ने उनके फैंस को भी हंसा दिया, इस पर कमेंट आने लगे. हालांकि कई लोगों ने व्यक्ति को मेस्सी का नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी का हमशक्ल बताया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Usman Khawaja (@usman_khawajy)

39 वर्षीय उस्मान ख्वाजा ने 2016 में आईपीएल मैच खेला था, उसके बाद उन्हें लीग में किसी टीम ने नहीं खरीदा. 2016 में वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए 6 मैच खेले थे. फिलहाल वह पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी रावलपिंडी पिंडीज में हैं. हालांकि उन्हें अभी तक प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है.

रावलपिंडी पिंडीज का पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में सफर अच्छा नहीं रहा है. टीम ने 4 मैच खेले हैं और चारों में उसे हार मिली है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Usman Khawaja PAKISTAN SUPER LEAGUE PSL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान में मेस्सी के हमशक्ल को देखकर हैरान रह गया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, शेयर किया पोस्ट
पाकिस्तान में मेस्सी के हमशक्ल को देखकर हैरान रह गया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, शेयर किया पोस्ट
क्रिकेट
IPL 2026: आरआर के लिए यशस्वी का 'स्पेशल शतक', सैमसन, बटलर और वॉटसन के क्लब में शामिल हुए
IPL 2026: आरआर के लिए यशस्वी का 'स्पेशल शतक', सैमसन, बटलर और वॉटसन के क्लब में शामिल हुए
क्रिकेट
RR से भिड़ने के लिए गुवाहाटी पहुंची RCB, एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देखने के लिए उमड़ी भीड़; देखें वीडियो
RR से भिड़ने के लिए गुवाहाटी पहुंची RCB, एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देखने के लिए उमड़ी भीड़; देखें वीडियो
क्रिकेट
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
मध्य प्रदेश
उज्जैन की विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्र के एक सवाल पर बवाल, पूछा गया- 'अल्लाह के सिवा...'
उज्जैन की विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्र के एक सवाल पर बवाल, पूछा गया- 'अल्लाह के सिवा...'
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
बॉलीवुड
4000 करोड़ी 'रामायणम' में खराब VFX के लिए आलोचना झेल रहे नमित मल्होत्रा बोले- दिन-रात पूरी शिद्दत से काम कर रहे
'फिल्म देख हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा', 4000 करोड़ी 'रामायणम' को लेकर नमित मल्होत्रा का रिएक्शन
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
इंडिया
Iran-US Ceasefire: 'ईरान की तरह भारत को भी अब ऐसे...', जंग के सीजफायर पर महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को दी बड़ी सलाह
'ईरान की तरह भारत को भी अब ऐसे...', जंग के सीजफायर पर महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को दी बड़ी सलाह
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?
कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Embed widget