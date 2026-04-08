पाकिस्तान में मेस्सी के हमशक्ल को देखकर हैरान रह गया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, शेयर किया पोस्ट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को पाकिस्तान में दिग्गज फुटबॉल लियोनेल मेस्सी का हमशक्ल दिखा, जिसकी फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की. ख्वाजा अभी PSL 2026 में खेल रहे हैं.
पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां संस्करण (PSL 2026) चल रहा है, जिसमें कुल 8 टीमें खेल रही हैं. कई बड़े विदेशी प्लेयर्स जिन्हें IPL 2026 में मौका नहीं मिला वह PSL में खेल रहे हैं. उस्मान ख्वाजा भी उनमें से एक हैं. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रावलपिंडी पिंडीज टीम में शामिल हैं. उन्हें पकिस्तान में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी का हमशक्ल दिखा, जिसका विडोबनाकर उन्होंने मीडिया पर शेयर किया.
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी कुछ दिन पहले भारत आए थे, जहां वह खिलाड़ियों से भी मिले थे. बता दें कि मेस्सी आज तक कभी भी पाकिस्तान नहीं गए हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को उनका हमशक्ल जरूर पाकिस्तान में नजर आ गया, जिसे देखते ही उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और उन्हें पोज देने के लिए कहा और वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
ख्वाजा ने कैप्शन में लिखा, "मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे पाकिस्तान में मेस्सी दिखे." इसके साथ उन्होंने हंसते हुए का इमोजी शेयर किया. इस मजेदार वीडियो ने उनके फैंस को भी हंसा दिया, इस पर कमेंट आने लगे. हालांकि कई लोगों ने व्यक्ति को मेस्सी का नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी का हमशक्ल बताया.
View this post on Instagram
39 वर्षीय उस्मान ख्वाजा ने 2016 में आईपीएल मैच खेला था, उसके बाद उन्हें लीग में किसी टीम ने नहीं खरीदा. 2016 में वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए 6 मैच खेले थे. फिलहाल वह पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी रावलपिंडी पिंडीज में हैं. हालांकि उन्हें अभी तक प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है.
रावलपिंडी पिंडीज का पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में सफर अच्छा नहीं रहा है. टीम ने 4 मैच खेले हैं और चारों में उसे हार मिली है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL