लास्ट ओवर में 6 रन डिफेंड, PSL फाइनल में पहुंची हैदराबाद; लगातार 4 हार से हुई थी सीजन की शुरुआत

Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United: इधर भारत में IPL 2026 का रोमांच चरम पर है, वहां PSL 2026 की दोनों फाइनलिस्ट टीम तय हो गई हैं. पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में भाग ले रही हैदराबाद किंग्समैन ने दूसरे एलिमिनेटर मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रनों से हरा दिया और फाइनल में प्रवेश पाया. यह नॉकआउट मुकाबला इतना रोमांचक रहा कि दुनियाभर में इसकी चर्चा हो रही है. चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारी दबाव के बीच अंतिम ओवर में 6 रन डिफेंड हो गए.

अंतिम ओवर में 6 रन हुए डिफेंड

लाहौर में खेले गए दूसरे एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन बनाए थे. तीन बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक समय 8 ओवरों में 107 रन बनाने थे. इस्लामाबाद के बल्लेबाजों का बैट किसी चाबुक की तरह घूम रहा था. नतीजन अंतिम ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए मात्र 6 रनों की आवश्यकता थी.

अंतिम ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4 विकेट बचे हुए थे और रन चाहिए थे सिर्फ 6. केवल 6 रन डिफेंड करने की जिम्मेदारी मिली हुनैन शाह को. पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद पर क्रिस ग्रीन ने एक रन लिया. तीसरी गेंद डॉट रही और चौथी गेंद पर फहीम अशरफ आउट हो गए. मैदान का माहौल गरम होने लगा था, इस्लामाबाद को 2 गेंद में 5 रन बनाने थे. हुनैन शाह के ओवर की आखिरी दोनों गेंदों पर एक-एक रन आया.

चमत्कारी प्रदर्शन से फाइनल में हैदराबाद

हैदराबाद किंग्समैन ने चमत्कारी प्रदर्शन करते हुए PSL 2026 के फाइनल का टिकट कटाया है. लीग स्टेज में प्रत्येक टीम ने 10 मैच खेले, लेकिन हैदराबाद की टीम अपने पहले चारों मुकाबले हार चुकी थी. एक समय टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी, लेकिन हैदराबाद ने अगले 6 में से पांच मैच जीतकर प्लेऑफ का टिकट कटाया था.

हैदराबाद किंग्समैन ने पहले एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान को 8 विकेट से हराया था और फिर दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया. अब 2 मई को PSL 2026 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन की भिड़ंत पेशावर जाल्मी से होगी.

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