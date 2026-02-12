हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPSL 2026 Auction: पाकिस्तान सुपर लीग ऑक्शन में बिकने वाले 103 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, उनका प्राइस और टीम; देखें

PSL 2026 Auction: पाकिस्तान सुपर लीग ऑक्शन में बिकने वाले 103 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, उनका प्राइस और टीम; देखें

PSL 2026 Auction Player List: पीएसएल के इतिहास में पहली बार ऑक्शन हुआ, जिसमें डेविड वार्नर, डेरिल मिचेल, नसीम शाह जैसे बड़े खिलाड़ी थे. देखें ऑक्शन में बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, उनकी टीम और प्राइस.

By : शिवम | Updated at : 12 Feb 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां संस्करण 26 मार्च से शुरू होगा, जिसके लिए 11 फरवरी को लाहौर में ऑक्शन हुआ. पीएसएल इतिहास में पहली बार खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ऑक्शन हुआ, इससे पहले ड्राफ्ट सिस्टम होता था. ऑक्शन में डेविड वार्नर, डेरिल मिचेल, टॉम करन जैसे विदेशी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी स्टार नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, हैरिस रउफ, फहीम अशरफ भी थे. अंडर-19 में धूम मचा चुके समीर मिन्हास भी थे, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीदा. देखें पीएसएल ऑक्शन में बिकने वाले खिलाड़ियों को किस टीम ने कितने प्राइस में खरीदा.

PSL ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन?

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी नसीम शाह रहे, जिन्हें रावलपिंडी ने 8.65 करोड़ रुपये (पाकिस्तानी करेंसी में) में खरीदा. नसीम का बेस प्राइस 4.2 करोड़ रुपये था. इतना ही बेस प्राइस डेविड वार्नर का था, जिन्हें कराची किंग्स ने 7.9 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया. फहीम अशरफ को भी ऑक्शन में 8 करोड़ रुपये से अधिक मिले, उन्हें इस्मालाबाद यूनाइटेड ने खरीदा.

डेरिल मिचेल को भी 8 करोड़ से अधिक मिले

न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी डेरिल मिचेल को रावलपिंडी ने 8.05 करोड़ रुपये में खरीदा, उनका बेस प्राइस 4.2 करोड़ था. मिचेल को कई टीमें खरीदना चाहती थी, मिचेल बल्ले और गेंद, दोनों से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी फखर जमन को लाहौर कलंदर्स ने 7.75 करोड़ में खरीदा.

PSL 2026 ऑक्शन में बिकने वाले प्लेयर्स और उनका प्राइस

प्राइस करोड़ (PKR) में हैं.

  1. फहीम अशरफ- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 8.5 करोड़ रुपये
  2. डेविड वार्नर- कराची किंग्स, 7.9
  3. राइली रोसौ- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 5.55
  4. जहानजैब सुल्तान- सियालकोट स्टैलियन्ज, 0.6
  5. मोहम्मद अली- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 2.15
  6. हारिस रऊफ- लाहौर कलंदर्स, 7.6
  7. नसीम शाह- रावलपिंडी, 8.65
  8. आजम खान- कराची किंग्स, 3.65
  9. साहिबजादा फरहान- सियालकोट स्टैलियन्ज, 5.7
  10. रिशाद हुसैन- रावलपिंडी, 3
  11. मेहरान मुमताज- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 1.2
  12. फैसल अकरम- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 1.25
  13. आमिर जमाल- पेशावर जाल्मी, 1.9
  14. अराफात मिन्हास- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 1.1
  15. उसामा मीर- लाहौर कलंदर्स, 3.5
  16. जहाँदाद खान- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 2.5
  17. सलमान अली आगा- कराची किंग्स, 5.85
  18. फखर ज़मान- लाहौर कलंदर्स, 7.95
  19. डेरिल मिशेल- रावलपिंडी, 8.05
  20. मैक्स ब्रायंट- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 1.95
  21. खुर्रम शहज़ाद- पेशावर जाल्मी, 2.7
  22. मोहम्मद आमिर- रावलपिंडी, 5.4
  23. उबैद शाह- लाहौर कलंदर्स, 2.7
  24. कुसल परेरा- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 3.1
  25. मोहम्मद हारिस- पेशावर जाल्मी, 2.2
  26. ख्वाजा नफे- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 6.5
  27. हसीबुल्लाह खान- लाहौर कलंदर्स, 1.1
  28. शाहिद अज़ीज़- कराची किंग्स, 0.925
  29. इरफ़ान खान नियाज़ी- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 2.9
  30. अब्दुल्ला फ़ज़ल- रावलपिंडी, 0.675
  31. मार्क चैपमैन- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 7
  32. एश्टन टर्नर- सियालकोट स्टैलियन्ज, 4.2
  33. मोहम्मद वसीम जूनियर- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 4.1
  34. मीर हमज़ा- कराची किंग्स, 2.4
  35. मोहम्मद हमज़ा सोहेल- कराची किंग्स, 0.6
  36. बिस्मिल्लाह खान- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 0.6
  37. खालिद उस्मान- पेशावर जाल्मी, 0.6
  38. आकिब इलियास- कराची किंग्स, 0.6
  39. मोहम्मद फ़ारूक़- लाहौर कलंदर्स, 0.6
  40. समीर मिन्हास- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 1.9
  41. साकिब खान- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 0.6
  42. समीन गुल- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 0.6
  43. अब्दुल सुभान- पेशावर जाल्मी, 0.625
  44. ब्रेट हैम्पटन- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 0.6
  45. हसन खान- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 1.85
  46. शायन जहाँगीर- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 0.6
  47. सैमुअल हार्पर- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 0.6
  48. शमर जोसेफ- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 1.1
  49. बेवॉन जैकब्स- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 0.6
  50. लाचलन शॉ- सियालकोट स्टैलियन्ज, 0.6
  51. डेलानो पोटगीटर- सियालकोट स्टैलियन्ज, 0.6
  52. खुज़ैमा बिन तनवीर- कराची किंग्स, 0.9
  53. ओटनील बार्टमैन- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 1.1
  54. हम्माद आज़म- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 0.6
  55. एडम ज़म्पा- कराची किंग्स, 4.5
  56. अमद बट- रावलपिंडी, 0.8
  57. मीर हमज़ा सज्जाद- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 0.7
  58. वसीम अकरम जूनियर- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 0.775
  59. खान ज़ेब- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 0.6
  60. तबरेज शम्सी- सियालकोट स्टैलियन्ज, 2.2
  61. पीटर सिडल- सियालकोट स्टैलियन्ज, 2.5
  62. जेम्स विंस- पेशावर जाल्मी, 3
  63. राइली मेरेडिथ- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 4.2
  64. माइकल ब्रेसवेल- पेशावर जाल्मी, 4.2
  65. दासुन शनाका- लाहौर कलंदर्स, 0.75
  66. कुसल मेंडिस- पेशावर जाल्मी, 4.2
  67. इमाद वसीम- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2.2
  68. रिचर्ड ग्लीसन- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 1.1
  69. जॉनसन चार्ल्स- कराची किंग्स, 2
  70. इफ्तिखार अहमद- पेशावर जाल्मी, 1.8
  71. जोश फिलिप- सियालकोट स्टैलियन्ज, 2.3
  72. सऊद शकील- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 0.65
  73. शान मसूद- सियालकोट स्टैलियन्ज, 0.65
  74. डियन फॉरेस्टर- रावलपिंडी, 0.6
  75. बेन मैकडरमॉट- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 1.1
  76. मुहम्मद वसीम- कराची किंग्स, 1.1
  77. लॉरी इवांस- रावलपिंडी, 1.1
  78. नाहिद राणा- पेशावर जाल्मी, 0.6 
  79. परवेज़ हुसैन- लाहौर कलंदर्स, 0.6 
  80. आसिफ अफरीदी- रावलपिंडी, 2.4
  81. आसिफ अली- लाहौर कलंदर्स, 0.6
  82. हैदर अली- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 1.5
  83. हुसैन तलत- लाहौर कलंदर्स, 0.775
  84. इहसानुल्लाह- कराची किंग्स, 1.05
  85. कामरान गुलाम- रावलपिंडी, 0.65
  86. मोहम्मद हसनैन- लाहौर कलंदर्स, 0.775
  87. शरजील खान- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 0.6
  88. तैयब ताहिर- लाहौर कलंदर्स, 0.6
  89. दीपेंद्र सिंह ऐरी- इस्लामाबाद यूनाइटेड, 0.6
  90. आसिफ महमूद- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 0.6
  91. फवाद अली- रावलपिंडी, 0.6
  92. हुनैन शाह- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 0.6
  93. मोहम्मद आमिर खान- रावलपिंडी, 0.6
  94. मोमिन कमर- सियालकोट स्टैलियन्ज, 1.075
  95. मुहम्मद अवैस ज़फ़र- सियालकोट स्टैलियन्ज, 0.6
  96. रिज़वान महमूद- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 0.6
  97. शाहज़ैब खान- रावलपिंडी, 0.6
  98. टॉम करन- क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 4.2
  99. गुडाकेश मोती- लाहौर कलंदर्स, 1.1
  100. मिर्ज़ा ताहिर बेग- पेशावर जाल्मी, 0.6
  101. साद अली- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 0.6
  102. रिज़वानुल्लाह- कराची किंग्स, 0.6
  103. मोहम्मद तैयब आरिफ़- हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, 0.6

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 12 Feb 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
David Warner PSL Naseem Shah PAKISTAN SUPER LEAGUE PAKISTAN CRICKET PSL 2026 PSL Auction List
और पढ़ें
Embed widget