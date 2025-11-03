India Won Women's World Cup 2025: भारतीय टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार, 2 नवंबर को खेले गए फाइनल में 52 रन से जीत दर्ज कर भारतीय टीम विश्व चैंपियन बन गई. भारत के विश्व चैंपियन बनने पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान तक सभी ने टीम को जीत की बधाई दी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी भारत की महिला टीम के लिए पोस्ट शेयर किया है.

सचिन तेंदुलकर ने किया 1983 का जिक्र

सचिन तेंदुलकर ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया की जीत पर लिखा कि '1983 ने कई पीढ़ियों को बड़ा सोचने के लिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए इंस्पायर किया. आज हमारी महिला क्रिकेट टीम ने वैसा ही कुछ स्पेशल किया है. इन्होंने देश की अनगिनत लड़कियों को बैट और बॉल उठाने के लिए प्रेरित किया है कि ये लोग भी मैदान पर उतरे और खुद पर भरोसा रखें'.

1983 inspired an entire generation to dream big and chase those dreams. 🏏



Today, our Women’s Cricket Team has done something truly special. They have inspired countless young girls across the country to pick up a bat and ball, take the field and believe that they too can lift… pic.twitter.com/YiFeqpRipc — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 2, 2025

राजीव शुक्ला ने भी कही बड़ी बात

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लिखा, 'हमारी महिलाएं चैंपियन हैं. हरमनप्रीतकौर और भारतीय की पूरी महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में जीत पर बधाई. खेल के इतिहास में हमारी पहली और एक ऐतिहासिक जीत. शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन'.

भारत की जीत पर अनिल कुंबले का रिएक्शन

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने लिखा, 'शुरू से अंत तक एक शानदार अभियान- अनुशासित, निडर और एकजुट. यह जीत दबाव में टीम की निरंतरता और धैर्य का प्रतिबिंब है. दक्षिण अफ्रीका को भी पूरा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पूरे जोश के साथ खेला और फाइनल को चैंपियनों की असली प्रतियोगिता बना दिया'.

वीरेंद्र सहवाग ने कहा 'चैंपियन'

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनने की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'चैंपियंस! हर चौके, हर विकेट और अपने जज्बे से पूरे देश का दिल जीत लिया. हमें अपनी विश्व चैंपियन लड़कियों पर गर्व है. क्या जीत है. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने पूरी पीढ़ी को सपना दे दिया जीतने का, लड़ने का, और चमकने का'.

इरफान ने की शेफाली-दीप्ति की तारीफ

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक्स पर लिखा, 'भारतीय महिला टीम को विश्व कप जीतने पर बहुत-बहुत बधाई. शानदार खेल. दीप्ति शर्मा, आप कमाल की खिलाड़ी हैं. शेफाली, शाबाश.'

हरभजन-अश्विन का रिक्शन

हरभजन सिंह ने एक्स पर लिखा, 'हम चैंपियन हैं, शाबाश टीम इंडिया. हमें तुम पर बहुत गर्व है. भारत महान था और रहेगा हमेशा. जय हिंद'. वहीं आर अश्विन ने लिखा, 'बधाई हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम, यह एक जबरदस्त अभियान था. लड़कियों और अमोलमजूमदार के नेतृत्व वाले पूरे सहयोगी स्टाफ को बधाई'.

एबी डिविलियर्स ने की भारत की तारीफ

एबी डिविलियर्स ने लिखा, टीम इंडिया को बधाई. अपना सिर ऊंचा रखें. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम, वैश्विक महिला खेल फलफूल रहा है, क्या फाइनल था, क्या टूर्नामेंट था.

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 52 रन से जीत दर्ज कर विश्व क्रिकेट की नई चैंपियन बनी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे. भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने 5 और शेफाली ने 2 विकेट लिए.

