स्थगित हुई प्रो कबड्डी लीग, जानें क्यों? नए शेड्यूल पर आया अपडेट

प्रो कबड्डी लीग का 13वां संस्करण इसी साल होना था, लेकिन अब इसका आयोजन अगले साल यानी 2027 में होगा. खेल नाउ की रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया कि मौजूदा ब्रॉडकास्टर की ओर से पेश की गई नई डील की रकम पिछली डील की आधी है. इस वजह से सभी पक्षों ने फैसला लिया कि इसके लिए और समय चाहिए होगा.

रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल अक्टूबर में 12वां संस्करण खत्म होने के साथ ही जियोस्टार के साथ लीग का 5 साल का मीडिया राइट्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था. इसके बाद से लीग के पास कोई ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है. नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुई बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिस वजह से 13वें संस्करण के शुरू होने में देरी हो रही है.

रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर ओपन मार्केट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखी है. सूत्र ने बताया, "मौजूदा ब्रॉडकास्टर की ओर से पेश की गई नई डील की रकम पिछली डील की आधी है. यही कारण है कि सभी पक्षों ने और समय मांगा. अब प्रो कबड्डी लीग सीजन 13 जून 2027 से पहले नहीं होगा."

पिछले कॉन्ट्रैक्ट सीजन 8 से लेकर 12 तक, यानी 5 साल के लिए था. इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डील लगभग 905 करोड़ रुपये की थी. नई डील में ब्रॉडकास्टर्स ने इसकी करीब आधी रकम की पेशकश की है.

रिपोर्ट में बताया गया कि प्रो कबड्डी लीग टीमों के मालिकों ने भी मार्गदर्शन के लिए खेल मंत्रालय से संपर्क किया है. 2021 में लीग का संचालन करने वाली मशाल स्पोर्ट्स ने 5 संस्करण के लिए 900 करोड़ रुपये की बेस प्राइस के साथ मीडिया अधिकारों की एक खुली नीलामी आयोजित की. स्टार इंडिया (अब जियोस्टार) ने बेस प्राइस से कुछ ही अधिक, लगभग 905 करोड़ रुपये में ये अधिकार हासिल किए थे.

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