Prithvi Shaw Dismissal Viral Video: पृथ्वी शॉ अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. इस बल्लेबाज ने अपनी कप्तानी में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने के बाद भारत की सीनियर टीम में जगह पक्की कर ली थी और 2018 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया. लेकिन पृथ्वी शॉ की फॉर्म कुछ इस तरह बिगड़ी कि वे अब टीम इंडिया में वापसी करने की कोशिश में लगे हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 से पहले पृथ्वी अभ्यास मैच भी खेल रहे हैं. इस मुकाबले में पृथ्वी का गुस्से से तिलमिलाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पृथ्वी शॉ ने गुस्से में उठाया बल्ला

रणजी ट्रॉफी 2025-26 से पहले महाराष्ट्र और मुंबई के बीच अभ्यास मैच खेला जा रहा है. मुंबई के आठ साल रणजी खेलने वाले पृथ्वी शॉ इस बार महाराष्ट्र टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे. पृथ्वी ने अभ्यास मैच में मुंबई के खिलाफ 219 गेंदों में 181 रनों की दमदार पारी खेली. इस वार्म-अप मैच में पृथ्वी ने बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है. लेकिन 181 रन पर भी आउट होने पर पृथ्वी गुस्से ले तिलमिला गए.

पृथ्वी शॉ ने इस मैच में 140 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. इसके बाद पृथ्वी डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे कि मुशीर खान की गेंद पर वे कैच आउट हो गए. पृथ्वी के आउट होने के बाद उनकी सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर के साथ बहस होने लगी. ये बात यहां तक बढ़ गई कि पृथ्वी ने मुशीर को मारने के लिए बल्ला उठा लिया. अंपायर ने बीच-बचाव करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अलग-अलग किया. पृथ्वी शॉ और मुशीर खान के बीच हुई इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

We got Prithvi Shaw vs Mumbai before GTA VI

He had an argument with Musheer Khan after being dismissed for 181(220) in the warmup match between Maharashtra vs Mumbai before Ranji Trophy 2025-26.#PrithviShaw #Mumbai #Maharashtra #Cricket pic.twitter.com/OXeFOSHx9P — Abhijeet (@alsoabhijeet) October 7, 2025

