भारत को पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से हराया. इस मुकाबले में भारतीय टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा. रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए. मैच के बाद कप्तान गिल ने खुद भी माना कि टॉप ऑर्डर का फ्लॉप होना टीम इंडिया की हार के बड़े कारणों में से एक रहा. अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने तहलका मचाया हुआ है, जिसमें गौतम गंभीर नाराज दिख रहे हैं, जबकि कप्तान गिल किसी बच्चे की तरह चुपचाप खड़े होकर सब सुन रहे हैं.

गंभीर प्रिंसिपल और गिल स्टूडेंट...

मैच समाप्त होने के बाद भारतीय कोचिंग स्टाफ मैदान में आया. वायरल तस्वीर में गौतम गंभीर हाथ दिखाकर कुछ कह रहे हैं, शुभमन गिल चुपचाप खड़े हैं. उनके पास ही गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक खड़े हैं.

सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह के दावे कर रहे हैं कि गौतम गंभीर, शुभमन गिल से नाराज हैं. वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि शुभमन गिल को यह समझ लेना चाहिए कि वो 2 फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान हैं और उनके पास गंभीर से ज्यादा पावर है. इस व्यक्ति ने कहा कि ज्यादा पावर होते हुए भी गंभीर के सामने गिल ऐसे खड़े हैं, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल के सामने कोई बच्चा खड़ा हो.

शुभमन गिल ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार

मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने को हार का जिम्मेदार ठहराया था. टॉप ऑर्डर में उनके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली भी आते हैं. कोहली खाता भी नहीं खोल पाए, रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन और शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट हो गए.

शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, "जब आप पावरप्ले में 3 विकेट गंवा दें, तब परिस्थिति कभी भी आसान नहीं होती. इस हार से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ सकारात्मक चीजें भी हुईं. हमने 136 रन बनाए थे, फिर भी हम मैच को अंत तक तो नहीं लेकिन उसे करीबी जरूर बनाया."

Gautam Gambhir not looking happy with Shubman Gill after the big defeat against Australia today 🇮🇳⚠️#INDvsAUS pic.twitter.com/jnXUwBtZzz — Rana Ahmed (@RanaAhmad056) October 19, 2025

Shubman Gill need to realise that he is captain of team India in 2 formats right now & he is more powerful than Gautam Gambhir. After today's game he was listening to Gambhir as if Gambhir is principle of school & Shubman is student.



Its time for him to stop listening & start… pic.twitter.com/vYkTrmGRBc — Rajiv (@Rajiv1841) October 19, 2025

यह भी पढ़ें:

रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक