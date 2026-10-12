प्रिंस यादव ने 3 चौके लगाकर रचा इतिहास, बल्ले से बना दिया बड़ा रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 में युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने बल्ले से कमाल कर दिया. प्रिंस ने तीन चौके लगाए. उन्होंने 6 गेंद में महत्वपूर्ण 13 रन बनाए. इसके साथ ही प्रिंस ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. प्रिंस यादव भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में नंबर 10 या 11 पर बल्लेबाजी करते हुए तीन या उससे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो टी20 मैचों में प्रिंस यादव को मौका नहीं मिला था, लेकिन दूसरे टी20 में हार के बाद भारतीय टीम में दो बदलाव हुए. कुलदीप यादव की जगह प्रिंस यादव की प्लेइंग इलेवन में एंट्री हुई. प्रिंस गेंदबाजी में कोई कमाल नहीं कर सके. उन्होंने चार ओवर में बिना कोई विकेट लिए 37 रन दिए. हालांकि, बल्ले से उन्होंने तीन चौके लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

प्रिंस यादव से पहले टी20 इंटरनेशनल में नंबर 10 या 11 पर खेलते हुए भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन और एस श्रीसंत यह कारनामा कर चुके हैं. अश्विन ने 2011 में 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 बाउंड्री लगाई थीं. वहीं श्रीसंत ने 2007 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर 10 पर खेलते हुए 10 गेंदों में 19 रनों की अपनी पारी में चार चौके लगाए थे.

भारत ने 14 रनों से जीता तीसरा टी20, सीरीज में बनाई बढ़त

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से शिकस्त दी. भारतीय टीम पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 223 रनों पर ऑलआउट हुई. प्रिंस यादव ने 20वें ओवर में ही तीन चौके लगाए, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित ओवरों में 209 रन ही बना सकी. कैरेबियाई टीम के कप्तान शाई होप इस बार सस्ते में आउट हो गए. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में 69 रनों की तूफानी पारी खेली. वह इस मैच में अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे.

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