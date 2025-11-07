ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद

प्रतिका रावल को वो विनिंग मेडल नहीं मिला था, जो भारतीय खिलाड़ियों को वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने पर मिला था. लेकिन अब जय शाह की दखल के बाद आईसीसी को अपना नियम बदलना पड़ा है. प्रतिका को भी विनिंग मेडल मिलेगा, इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है.

बीते रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. चैंपियन बनने पर टीम को मिली ट्रॉफी के साथ सभी खिलाड़ियों को मेडल दिया गया था, प्रतिका रावल भी वहीं थी लेकिन उन्हें मेडल नहीं मिला था. नियम ये कहता है कि स्क्वाड का हिस्सा रहने वाली 15 खिलाड़ियों को ही मेडल दिया जाता है.

बेशक शेफाली वर्मा ने सिर्फ 2 ही मैच खेलें, लेकिन उन्हें मेडल दिया गया था क्योंकि वह फाइनल में टीम का हिस्सा थीं. जबकि प्रतिका रावल ने शेफाली से अधिक मैच खेले, लेकिन उन्हें मेडल नहीं दिया गया क्योंकि वह फाइनल में टीम का हिस्सा नहीं थी.

प्रतिका रावल ने की पुष्टि, मिलेगा मेडल

एक चैनल से बात करते हुए प्रतिका रावल ने कहा, "जय शाह ने हमारे मैनेजर को मैसेज किया और बताया कि वह प्रतिका के मेडल लाने का इंतजाम करना चाहते हैं. तो अब आखिरकार मेरे पास मेरा मेडल है."

प्रतिका ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान जो मेडल लिया हुआ था, वह सहयोगी स्टाफ के एक सदस्य ने उन्हें दिया था. प्रतिका ने इस बातचीत में बताया कि जब उन्होंने उस मेडल को खोला तो उनकी आंखों में आंसू थे. उन्होंने कहा, "मैं वो नहीं हूं जो जल्दी रो जाती हूं, लेकिन वो भावना सच्ची थी और हमारे साथ जुड़ने का एहसास."

प्रतिका रावल ने बताया कि आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने उन्हें पहले ही भरोसा दिलाया था कि उन्हें मेडल मिलेगा, लेकिन उसमे थोड़ा समय लग सकता है. उन्होंने कहा, "मान सकते हो कि मेरे पास मेरा पदक है, तो वो रास्ते में है."

बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच में हुई थी चोटिल

प्रतिका रावल बांग्लादेश के खिलाफ लीग स्टेज के आखिरी मैच में चोटिल हुई थीं, फील्डिंग करते हुए उनका पैर बुरी तरह मुड़ गया था. वह फाइनल व्हीलचेयर पर देखने आई थीं, वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भी व्हीलचेयर पर थीं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच में 122 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली 6 पारियों में 308 रन बनाए.