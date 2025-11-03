भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा

Indian Player On Wheelchair In Victory Parade: भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल 2025 जीत लिया. लेकिन टीम इंडिया के सेलिब्रेशन की तस्वीरों में एक खिलाड़ी व्हीलचेयर पर बैठी नजर आई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 03 Nov 2025 12:23 PM (IST)
Women's World Cup Final Victory Parade: भारत ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ये टाइटल हासिल किया. भारत के लिए ग्रुप स्टेज में प्रतिका रावल स्टार खिलाड़ी के रूप में सामने आईं. लेकिन प्रतिका भारत को टॉप 4 में पहुंचाने के साथ ही चोटिल हो गईं. टीम इंडिया को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना था, लेकिन प्रतिका के चोटिल होने से टीम को बड़ा झटका लगा. प्रतिका के पैर की इंजरी इतनी बड़ी थी कि वो बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग स्टेज मुकाबले से ही बाहर हो गईं.

व्हीलचेर पर बैठकर किया भांगड़ा

प्रतिका रावल भले ही इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं, लेकिन टीम इंडिया जीत के मौके पर अपनी साथी खिलाड़ी को नहीं भूली. वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान प्रतिका रावल टीम के साथ बैठी नजर आई. वहीं जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती, तब टीम के साथ सेलिब्रेशन में भी प्रतिका मौजूद रहीं. प्रतिका ने व्हीलचेयर से खड़े होकर अपनी साथी खिलाड़ियों के साथ भांगड़ा भी किया.

प्रतिका रावल की धाकड़ बल्लेबाजी

भारत की ओपनिंग बल्लेबाज प्रतिका रावल वीमेंस वर्ल्ड कप में जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही थीं. प्रतिका ने भारत के लिए आखिरी दो मुकाबले नहीं खेले, लेकिन इसके बाद भी वे इस टूर्नामेंट में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी. वहीं भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना के बल्ले से आए. वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर प्रतिका रावल रहीं. प्रतिका रावल ने 7 मुकाबलों में खेली 6 पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए.

प्रतिका रावल की रिप्लेसमेंट

प्रतिका रावल के इंजर्ड होते ही टीम इंडिया के आगे सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब उनकी जगह स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने कौन उतरेगा. टीम सेलेक्टर्स ने प्रतिका की जगह शेफाली वर्मा को बुलाया. शेफाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 87 रनों की जबरदस्त पारी खेली और गेंदबाजी में भी 2 विकेट चटकाए.

