हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का मिला ईनाम, प्रतिका रावल समेत 3 खिलाड़ी खेल विभाग में बने OSD

वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का मिला ईनाम, प्रतिका रावल समेत 3 खिलाड़ी खेल विभाग में बने OSD

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने करीब एक महीने पहले इतिहास रचते हुए अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. उस टीम का हिस्सा रहीं 3 महिला खिलाड़ियों को खेल विभाग में OSD के पद पर नियुक्त किया गया है.

By : शिवम | Updated at : 01 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम का हिस्सा रहीं स्नेह राणा, प्रतिका रावल और रेणुका सिंह ठाकुर को खेल विभाग में ओएसडी (Officer On Special Duty) के पद पर नियुक्त किया गया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था. हालांकि सेमीफाइनल और फाइनल में प्रतिका रावल खेल नहीं सकी थी, क्योंकि वह लीग स्टेज के आखिरी मैच में चोटिल हो गई थीं.

प्रतिका रावल नॉर्दर्न रेलवे में सीनियर क्लर्क थीं. वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनके प्रमोशन के लिए नॉर्दर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा था. जिसे रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी. मंत्रालय ने बताया, "रेल मंत्रालय की तरफ से मिस प्रतिका रावल, सीनियर क्लर्क, नॉर्दर्न रेलवे को आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में उनके प्रदर्शन के लिए पे मैट्रिक्स (7th CPC) में लेवल 8 पर 'अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के ग्रुप 'बी' गजेटेड पोस्ट पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की मंजूरी दी जाती है."

प्रतिका रावल सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेलने के बावजूद टूर्नामेंट में चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज थीं. उन्होंने 7 मैचों की 6 पारियों में 77.78 की स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए थे. वह सेमीफाइनल से पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, उनकी जगह आई शेफाली वर्मा ने फाइनल में मैच जिताऊ पारी (87) खेली थी. उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे.

रेलवे बोर्ड ने स्नेह राणा को 7th CPC पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (स्पोर्ट्स) के ग्रुप ‘B’ गजेटेड पद पर प्रमोट किया. यह प्रमोशन आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन (OTP) स्कीम के तहत दिया गया है. इसका उद्देश्य देश के एथलीट को उनके योगदान के लिए सम्मान देना होता है.

भारतीय महिला टीम ने जीता था पहला वर्ल्ड कप

भारतीय महिला टीम इससे पहले 2 बार फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन कभी खिताब नहीं जीत पाई थी. 2 नवंबर, 2025 को टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 298 रन बनाए थे, जवाब में दक्षिण अफ्रीका 246 रनों पर सिमट गई थी. फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा थी, जिन्होंने 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए थे. टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दीप्ति शर्मा को मिला था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 01 Dec 2025 06:56 PM (IST)
Tags :
OSD Indian Women Cricket Team Sneh Rana Renuka Thakur Pratika Rawal WOmen's World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
Advertisement

वीडियोज

ATF Price Hike: हवाई सफर फिर हुआ महंगा | दिसंबर में Aviation Fuel के दाम बढ़े | Paisa Live
Neochem Bio Solutions Ltd IPO Full Review | Price Band, GMP, Lot Size, Financials & Listing |
Bihar News: बिहार विधानसभा में नया स्पीकर बनने की तैयारी शुरू,प्रेम कुमार ने भरा अपना नामांकन
Tobacco पर Tax बढ़ाकर सरकार करेगी कमाई | Paisa Live
मीशो लिमिटेड IPO की पूरी जानकारी | प्राइस बैंड, GMP, लॉट साइज़, फाइनेंशियल और लिस्टिंग की तारीख | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
ओटीटी
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
विश्व
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
हेल्थ
Early Signs Of Liver Damage: लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
जनरल नॉलेज
दिल्ली-मुंबई छोड़कर अहमदाबाद क्यों शिफ्ट होते हैं बड़े स्पोर्ट्स इवेंट, बाकी शहरों से अलग क्यों गुजरात का मैनचेस्टर?
दिल्ली-मुंबई छोड़कर अहमदाबाद क्यों शिफ्ट होते हैं बड़े स्पोर्ट्स इवेंट, बाकी शहरों से अलग क्यों गुजरात का मैनचेस्टर?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget