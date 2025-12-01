वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का मिला ईनाम, प्रतिका रावल समेत 3 खिलाड़ी खेल विभाग में बने OSD

आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम का हिस्सा रहीं स्नेह राणा, प्रतिका रावल और रेणुका सिंह ठाकुर को खेल विभाग में ओएसडी (Officer On Special Duty) के पद पर नियुक्त किया गया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था. हालांकि सेमीफाइनल और फाइनल में प्रतिका रावल खेल नहीं सकी थी, क्योंकि वह लीग स्टेज के आखिरी मैच में चोटिल हो गई थीं.

प्रतिका रावल नॉर्दर्न रेलवे में सीनियर क्लर्क थीं. वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनके प्रमोशन के लिए नॉर्दर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा था. जिसे रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी. मंत्रालय ने बताया, "रेल मंत्रालय की तरफ से मिस प्रतिका रावल, सीनियर क्लर्क, नॉर्दर्न रेलवे को आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में उनके प्रदर्शन के लिए पे मैट्रिक्स (7th CPC) में लेवल 8 पर 'अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के ग्रुप 'बी' गजेटेड पोस्ट पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की मंजूरी दी जाती है."

प्रतिका रावल सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेलने के बावजूद टूर्नामेंट में चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज थीं. उन्होंने 7 मैचों की 6 पारियों में 77.78 की स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए थे. वह सेमीफाइनल से पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, उनकी जगह आई शेफाली वर्मा ने फाइनल में मैच जिताऊ पारी (87) खेली थी. उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे.

रेलवे बोर्ड ने स्नेह राणा को 7th CPC पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (स्पोर्ट्स) के ग्रुप ‘B’ गजेटेड पद पर प्रमोट किया. यह प्रमोशन आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन (OTP) स्कीम के तहत दिया गया है. इसका उद्देश्य देश के एथलीट को उनके योगदान के लिए सम्मान देना होता है.

भारतीय महिला टीम ने जीता था पहला वर्ल्ड कप

भारतीय महिला टीम इससे पहले 2 बार फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन कभी खिताब नहीं जीत पाई थी. 2 नवंबर, 2025 को टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 298 रन बनाए थे, जवाब में दक्षिण अफ्रीका 246 रनों पर सिमट गई थी. फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा थी, जिन्होंने 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए थे. टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दीप्ति शर्मा को मिला था.