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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय

गोल्फर प्रणवी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय

प्रणवी शरथ उर्स ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने फाइनल राउंड से पहले 15-अंडर 195 के स्कोर के साथ तीन शॉट की बढ़त बनाई थी.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Oct 2026 10:21 AM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय गोल्फर प्रणवी शरथ उर्स ने इतिहास रच दिया है. वह एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं. उन्होंने अंतिम राउंड में एक स्ट्रोक की बढत बरकरार रखकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की और टीम को भी सिल्वर मेडल दिलाया.

मैसूर से आने वालीं 23 वर्षीय प्रणवी ने तीसरे होल में ट्रिपल बोगी करने के बाद तीन बर्डी लगाएं. अंतिम राउंड में उन्होंने इवन पार 70 स्कोर किया. चार दिन में कुल स्कोर 15 अंडर 265 रहा. प्रणवी, अदिति अशोक (अंतिम राउंड में 67) और दीक्षा डागर (अंतिम राउंड में 77) की टीम ने सिल्वर मेडल जीता. 

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भारत ने 14 अंडर 546 स्कोर किया. 22 अंडर 538 के स्कोर के साथ चीन ने गोल्ड मेडल जीता. बता दें कि भारत के लिए शिव कपूर ने 2002 बुसान खेलों में पुरूष गोल्फ का स्वर्ण पदक जीता था.

पदक तालिका में 5वें स्थान पर है भारत

प्रणवी द्वारा जीता गया गोल्ड एशियन गेम्स 2026 में भारत का 78वां मेडल था, गोल्फ टीम का मेडल 79वां था. खबर लिखे जाने तक भारत ने कुल 79 पदक जीत लिए हैं, इसमें 18 गोल्ड हैं. 19वें गोल्ड की उम्मीद भारतीय क्रिकेट टीम से है, जो फाइनल में पाकिस्तान के साथ खेल रही है. इससे पहले भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता था, जो इस एशियन गेम्स में भारत का पहला गोल्ड था.

भारत ने अभी तक 18 गोल्ड, 26 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते हैं. भारत पदक तालिका में पांचवें स्थान पर है. भारत से ऊपर उज्बेकिस्तान (20 गोल्ड), साउथ कोरिया (33 गोल्ड), जापान (72 गोल्ड) और चीन (162 गोल्ड) हैं. पहले स्थान पर चीन है, जिन्होंने 162 गोल्ड समेत कुल 317 मेडल जीते हैं. चीन ने 81 सिल्वर और 74 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते हैं.

शुक्रवार को भारत ने कुल 6 गोल्ड मेडल जीतकर पदक तालिका में लंबी छलांग लगाई थी, जिसमें सबसे खास भारतीय महिला हॉकी टीम का चीन को हराना रहा. इसी के साथ महिला हॉकी टीम ने 2028 ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है.

यह भी पढ़ें- 17 साल की कुमकुम मोहोद ने लगाई हैट्रिक, गोल्ड जीत रच दिया इतिहास

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 Oct 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Golf Asian Games 2026
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