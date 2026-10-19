प्रज्ञान ओझा बने BCCI के नए चीफ सिलेक्टर, अगरकर को किया रिप्लेस; रमेश पवार भी जुड़े

प्रज्ञान ओझा बीसीसीआई मेंस सिलेक्शन कमिटी के नए चीफ नियुक्त हुए हैं. बीसीसीआई ने सोमवार को आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि रमेश पवार को भी सिलेक्शन कमिटी में शामिल किया गया है. बोर्ड ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी (CAC) ने पुरुष चयन समिति के एक सदस्य की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की. बीसीसीआई मुख्यालय में आवेदकों की स्क्रीनिंग और इंटरव्यू हुआ, जिसके बाद उन्होंने सर्वसम्मति से पवार को नियुक्त करने की सिफारिश की.

🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia — BCCI (@BCCI) October 19, 2026

मेंस सिलेक्शन कमिटी

प्रज्ञान ओझा (चीफ), शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा, रमेश पवार.

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