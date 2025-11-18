हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शेख हसीना को मौत की सजा का असर? BCCI ने भारत-बांग्लादेश सीरीज पर लिया बहुत बड़ा फैसला

India vs Bangladesh Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अगले महीने होने वाली भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज को स्थगित कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Nov 2025 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अगले महीने होने वाली भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज को स्थगित कर दिया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय बोर्ड उसी दौरान सीरीज का नया शेड्यूल बनाने की कोशिश में है. सीरीज के स्थगित होने को भारत और बांग्लादेश के खराब हुए राजनीतिक संबंधों से जोड़ा जा रहा है. वहीं बीते सोमवार न्यायाधिकरण अदालत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी. बताया जा रहा है कि इस सजा के फैसले का भी भारत-बांग्लादेश सीरीज पर असर पड़ सकता है.

ICC के फ्यूचर्स टूर प्रोग्राम के तहत भारत और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज होने वाली थी. इसके मैच कोलकाता और कटक में खेले जाने की उम्मीद थी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया, "हम दिसंबर में एक वैकल्पिक शृंखला के आयोजन का प्रयास करेंगे. जहां तक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का विषय है, उसके लिए हमें हरी झंडी नहीं मिली है." बताते चलें कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, भारतीय टीम की महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद पहली सीरीज होने वाली थी.

संभव है कि भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते राजनीतिक संबंधों के कारण सीरीज को स्थगित करने का फैसला लिया गया हो. हालांकि इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है. बताते चलें कि बांग्लादेश में सरकार का तख्तापलट होने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ भारत आ गई थीं.

दूसरी ओर PTI अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, "हमें BCCI का पत्र मिला, जिसमें सीरीज को रद्द किए जाने की बात लिखी गई है. फिलहाल हमें सीरीज की नई तारीख और जानकारी का इंतजार है."

आपको याद दिला दें कि इसी साल BCCI ने मेंस टीम की बांग्लादेश के साथ सीरीज को सितंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 18 Nov 2025 07:09 PM (IST)
India Vs Bangladesh Indian Women's Cricket Team IND Vs BAN
Embed widget