हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर ऐसा हुआ, तो बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में वापस बुलाएगा ICC? लेकिन पाकिस्तान बन रहा अड़चन

अगर ऐसा हुआ, तो बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में वापस बुलाएगा ICC? लेकिन पाकिस्तान बन रहा अड़चन

Pakistan T20 World Cup Boycott: बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वापस आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए अड़चन बना सकता है. समझिए क्या है ये पूरा मामला.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Jan 2026 04:17 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 कई हफ्तों से विवादों में घिरा रहा है. बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, जिसको स्कॉटलैंड से रिप्लेस किया जा चुका है. पिछले दिनों पाकिस्तान ने भी अकड़ दिखाई है और पाक टीम टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी या नहीं, यह अभी तक तय नहीं है. दरअसल सोमवार को PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की. मीटिंग के बाद तय किया गया कि वर्ल्ड कप पर फैसला इस शुक्रवार या अगले सप्ताह सोमवार को लिया जाएगा.

बांग्लादेश की हो जाएगी वापसी, आखिर कैसे?

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करेगा, इस बात की संभावनाएं बहुत कम हैं. फिर भी अगर किसी कारणवश पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता है, तो बांग्लादेश वापस आ सकता है. दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्तान यदि वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है, तो आईसीसी बांग्लादेश की वापसी पर विचार कर सकता है.

असल में इससे बांग्लादेश की भारत में ना खेलने की समस्या का भी हल हो जाएगा और उसकी टीम वर्ल्ड कप भी खेल पाएगी. पाकिस्तान ग्रुप A में है और पुराने समझौते अनुसार उसके मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेले जाएंगे. इसलिए पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से हट जाती है, तो बिना किसी दिक्कत बांग्लादेश विश्व कप के मैच खेल पाएगा.

बांग्लादेश के आगे नहीं झुका ICC!

सूत्र अनुसार अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हट जाता है और उसकी जगह बांग्लादेश ले लेता है, तो ICC पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगेगा कि उसने बांग्लादेश की सुरक्षा संबंधी मांगों के सामने झुकने के बाद यह फैसला लिया. बांग्लादेश की वापस एंट्री को पाकिस्तान के हटने का परिणाम माना जाएगा. बता दें कि वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है.

WPL 2026 Playoff Race: प्लेऑफ की रेस हुई रोमांचक, DC सबसे मजबूत दावेदार, तीन टीमों के बीच कड़ा मुकाबला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 Jan 2026 04:17 PM (IST)
Bangladesh Cricket Team PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
