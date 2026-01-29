Watch: मुंबई में 'प्रदूषण' का कहर... मास्क लगाकर मैदान पर उतरे खिलाड़ी; रणजी मैच में मचा बवाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: मुंबई में 'प्रदूषण' का कहर... मास्क लगाकर मैदान पर उतरे खिलाड़ी; रणजी मैच में मचा बवाल

Pollution in Mumbai: प्रदूषण के कारण मुंबई में हो रहे मैच के दौरान खिलाड़ियों को मास्क पहनकर मैदान पर उतरना पड़ा. खिलाड़ियों की मास्क लगाए हुए तस्वीर तेजी से वायरल हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 Jan 2026 11:18 PM (IST)
भारत में जब भी प्रदूषण की बात आती है, तो लोगों की जुबां पर सबसे पहला नाम दिल्ली का आता है. लेकिन गुरुवार (29 जनवरी) को मुंबई से प्रदूषण की बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जिसके चलते रणजी मुकाबले में खिलाड़ियों को मास्क लगाकर मैदान पर उतरना पड़ा. यह वाकया मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BCK) में मुंबई और दिल्ली के बीच चल रहे मुकाबले के बीच देखने को मिला. 

बताया गया कि मुकाबले के पहले दिन के आखिरी सेशन में खिलाड़ियों को मैदान के पास चल रहे निर्माण कार्य की वजह से हो रहे धूल-प्रदूषण के कारण मजबूरन मास्क पहनकर फील्डिंग करनी पड़ी. मास्क पहने हुए खिलाड़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिससे मुद्दा गरमाया और जनता की नजर में आया. 

ड्रेसिंग रूम में भी लोगों ने लगाया मास्कर 

मास्क की जरूरत सिर्फ मैदान पर फील्डिंग कर रहे खिलाड़ियों को ही नहीं पड़ी, बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे सपोर्ट स्टाफ के लोग भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते नजर आए. बताया गया कि करीब 30 मिनट तक खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर मुकाबला खेला. 

MCA से की शिकातय 

इस मामले में मुंबई क्रिकेट टीम ने मुंबई क्रिकेट एसोसिशन (MCA) को एक पत्र लिखते हुए कहा कि पॉल्यूशन को देखते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) से बात की जाए, जिससे स्टेडियम के करीब चल रहे निर्माण कार्य को काबू किया जा सके. बताते चलें कि मुंबई में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रदूषण के चलते किसी खेल में बाधा पैदा हो. 

पहले दिन क्या रहा मैच का हाल?

मैच के पहले दिन बैटिंग के लिए उतरी दिल्ली की टीम 221 रन पर ऑलआउट हो गई. इस दौरान टीम के लिए ओपनर सनत संगवान ने शतकीय पारी खेलते हुए 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 118 रन स्कोर किए. वहीं इस दौरान मुंबई के लिए मोहित अवस्थी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए. फिर अपनी पहली पारी में उतरी मुंबई ने दिन खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन बना लिए हैं. अब मुंबई 208 रन से पीछे है.

Published at : 29 Jan 2026 11:18 PM (IST)
