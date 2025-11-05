चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, वर्ल्डकप जीतने पर दी बधाई; देखें PHOTOS

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप चैंपियन टीम की मेज़बानी की. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने रविवार को खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था.

भारतीय महिला खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी टीम को जीत के लिए बधाई दी. प्रधानमंत्री ने टीम की लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार को स्टार एयर की विशेष चार्टर्ड उड़ान (एस5 8328) से दिल्ली पहुंची थी. दिल्ली में प्लेयर्स को एयरपोर्ट से होटल कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया. सभी प्लेयर्स पीएम मोदी से मिलने के बाद अपने घर लौट जाएंगे.