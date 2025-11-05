हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, वर्ल्डकप जीतने पर दी बधाई; देखें PHOTOS

PM Modi Meets Indian Women Cricket Team: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप चैंपियन टीम की मेज़बानी की. प्रधानमंत्री ने टीम को जीत के लिए बधाई दी.

By : शिवम | Updated at : 05 Nov 2025 08:55 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप चैंपियन टीम की मेज़बानी की. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने रविवार को खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था.

भारतीय महिला खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी टीम को जीत के लिए बधाई दी. प्रधानमंत्री ने टीम की लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार को स्टार एयर की विशेष चार्टर्ड उड़ान (एस5 8328) से दिल्ली पहुंची थी. दिल्ली में प्लेयर्स को एयरपोर्ट से होटल कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया. सभी प्लेयर्स पीएम मोदी से मिलने के बाद अपने घर लौट जाएंगे.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 05 Nov 2025 08:46 PM (IST)
Smriti Mandhana Indian Women Cricket Team PM Modi HARMANPREET KAUR NARENDRA MODI ICC Women's World Cup 2025
