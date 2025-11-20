हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तीन दिन बाद स्मृति मंधाना की शादी, PM मोदी ने कुछ इस अंदाज में दी बधाई

तीन दिन बाद स्मृति मंधाना की शादी, PM मोदी ने कुछ इस अंदाज में दी बधाई

Smriti Mandhana Palash Muchhal Engagement: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उनकी सगाई पर बधाई दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 11:15 PM (IST)
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उनकी सगाई पर बधाई दी है. स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से सगाई की है. एक खास संदेश देते हुए पीएम मोदी (PM Modi News) ने स्मृति और पलाश के साथ-साथ दोनों के परिवारों को भी इस खास मौके पर बधाई दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए जोड़े को सुखी जीवन की शुभकामनाएं दीं. अपने पत्र में उन्होंने प्यार, एकजुटता और विश्वास की बात की. प्रधानमंत्री ने शादी के लिए भी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल को बधाई दी है. बताया जा रहा है कि उनकी शादी 23 नवंबर को होने वाली है, लेकिन दोनों में से किसी ने अभी तक तारीख की पुष्टि नहीं की है.

पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा, "स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल प्यार और विश्वास पर आधारित एक साझा जीवन का निर्माण करेंगे, हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे. प्रेम भाव से जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे, एक-दूसरे की खूबी और खामियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना."

 

स्मृति मंधाना ने एक वीडियो साझा किया था, जिसके बाद उनकी सगाई की खबरों ने इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है. स्मृति ने किन्हीं शब्दों के जरिए अपनी सगाई की पुष्टि नहीं की, लेकिन वीडियो में अन्य भारतीय क्रिकेटरों के साथ डांस करते हुए उन्होंने अपने हाथ में अंगूठी दिखाकर सगाई की पुष्टि की.

स्मृति मंधाना ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप विजेता बनाने में बहुत बड़ा किरदार निभाया. उन्होंने 9 पारियों में 434 रन बनाए थे. आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था.

Ashes Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हें एशेज सीरीज? कल ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 20 Nov 2025 11:07 PM (IST)
Smriti Mandhana Palash Muchhal PM Modi NARENDRA MODI
