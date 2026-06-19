एक टेस्ट के लिए डबल सैलरी, ICC ट्रॉफी जीतने पर 500% का इजाफा; PCB ने खेली तिजोरी

PCB New Central Contract: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) 2026-27 सत्र में खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है. बोर्ड अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव की तरफ देख रहा है. पीसीबी पहली बार खिलाड़ियों को ग्रेड के हिसाब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देगी. इस सिस्टम के तहत टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. एक टेस्ट के लिए लगभग डबल सैलरी मिलेगी. इसके अलावा आईसीसी ट्रॉफी जीतने पर 500% का इजाफा होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के विश्वसनीय सूत्र के हवाले से कहा गया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का यह ड्रॉफ्ट टेस्ट क्रिकेट के हेड कोच सरफराज अहमद और व्हाइट बॉल कोच माइक हेसन की देखरेख में तैयार किया जा रहा है. इसके तहत टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है. टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को खास इनाम मिलेगा.

टेस्ट मैच के लिए दोगुनी फीस

रिपोर्ट्स में सूत्रों के अनुसार कहा गया कि 'ए' केटेगिरी में आने वाले खिलाड़ियों को एक टेस्ट के लिए 15 लाख पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे. पहले एक टेस्ट के लिए खिलाड़ियों को 8 लाख रुपये दिए जाते थे. अब लगभग टेस्ट क्रिकेटरों को दोगुनी फीस मिलेगी. टेक्स कटने से पहले उनका मासिक रिटेनर 40 लाख रुपये के दायरे में होगा.

बी-केटेगिरी व्हाइट बॉल क्रिकेटरों के लिए बनाया गया है, जिसमें वनडे और टी20 क्रिकेट आएगा. इसके बाद सी-केटेगिरी में उन खिलाडियों को रखा जाएगा, जो सिर्फ टी20 इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी लीग खेलेंगे.

ICC ट्रॉफी जीतने पर 500% का इजाफा

पाक खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा फायदा ICC ट्रॉफी जीतने पर होगा. ट्रैक-ए और ट्रैक-बी के खिलाड़ियों को आईसीसी का खिताब जीतने पर मैच फीस का 500% ज्यादा पैसा दिया जाएगा. वहीं एशिया कप जीतने पर 300% का फायदा पहुंचेगा. बताया यह भी गया कि पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. वहीं पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.

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