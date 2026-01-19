पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट करने की खबरों को खारिज कर दिया है. दरअसल बांग्लादेश पिछले कई हफ्तों से अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग करता आ रहा है. हाल ही में खबर आई कि वेन्यू चेंज मामले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को समर्थन दिया है और वो टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट तक करने को तैयार हो गया है. पाकिस्तान ने इन खबरों को अफवाह करार दिया है.

रेवस्पोर्ट्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. इस सूत्र ने यह भी बताया कि पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप के मैच बॉयकॉट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके मैच पहले ही न्यूट्रल वेन्यू (श्रीलंका) में खेले जा रहे हैं और लोग जानबूझकर आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.

भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) वेन्यू बदलने को लेकर कई बार ICC को पत्र लिख चुका है. उसने पहले अपने मैच श्रीलंका में करवाने की मांग की, उसके बाद आयरलैंड के साथ ग्रुप अदला-बदली की मांग भी कर चुका है. ताजा अपडेट अनुसार आईसीसी ने बांग्लादेश को खरी-खरी सुना दी है कि वो 21 जनवरी तक अपना अंतिम फैसला ले ले, नहीं तो वर्ल्ड कप में उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी जाएगी.

ये पूरा विवाद मुस्तफिजुर रहमान के इंडियन प्रीमियर लीग से रिलीज होने के बाद शुरू हुआ. बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रहमान को रिलीज कर दिया था. इसके जवाब में BCB ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया था.

