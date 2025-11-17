हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एशिया कप में भारत की हार पर आया PCB चीफ मोहसिन नकवी का 'जहरीला' बयान, बोला- पूरे देश...

एशिया कप में भारत की हार पर आया PCB चीफ मोहसिन नकवी का 'जहरीला' बयान, बोला- पूरे देश...

Mohsin Naqvi Latest Tweet: एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में बीते रविवार पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया. PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इसपर प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 05:20 PM (IST)
एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में बीते रविवार पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में इंडिया A टीम पहले खेलते हुए 136 रनों पर ऑलआउट हो गई थी, जवाब में पाक टीम ने 40 गेंद शेष रहते आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया था. भारतीय गेंदबाज फ्लॉप रहे, जबकि वैभव सूर्यवंशी और नमन धीर के अलावा कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया. यह टूर्नामेंट में पाकिस्तान A टीम की लगातार दूसरी जीत रही, जिसपर PCB चीफ मोहसिन नकवी ने प्रतिक्रिया दी है.

मोहसिन नकवी ने X पर पोस्ट करते हुए पाकिस्तान टीम की तारीफ में लिखा, "पाकिस्तान टीम और पाक बोर्ड के लिए गौरव का क्षण. हमारे पाकिस्तान शाहीन्स ने इंडिया A को 8 विकेट से हरा दिया है, टीम ने टारगेट को सिर्फ 13.2 ओवर में चेज कर लिया. दोहा में चल रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में पाक टीम का प्रभावशाली, निडर और कभी ना भूलने वाला प्रदर्शन. हमारे युवा क्रिकेटरों द्वारा शानदार प्रदर्शन, पाकिस्तान का भविष्य उज्जवल होगा. पूरे देश को बधाई."

पाकिस्तान ने बहुत लंबे अरसे बाद भारतीय टीम को किसी क्रिकेट मैच में हराया है. वहीं पाकिस्तान की सीनियर मेंस टीम को हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के हाथों तीन बार शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स का मैच इसलिए भी सुर्खियों में है, क्योंकि इस मुकाबले से पहले और बाद में भारतीय टीम ने पाक प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था. इससे पहले एशिया कप 2025 और महिला वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ने 'नो हैंडशेक' पॉलिसी अपनाई थी.

मैच की बात करें तो उसमें वैभव सूर्यवंशी के 45 रन और नमन धीर की 35 रनों की पारी की बदौलत इंडिया A जैसे-तैसे 136 के स्कोर तक पहुंच पाई. भारतीय टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई थी. दूसरी ओर माज सदाकत की नाबाद 79 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 13.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

IPL 2026 की नीलामी में कौन बिकेगा सबसे महंगा? क्या टूट जाएगा ऋषभ पंत का 27 करोड़ का रिकॉर्ड?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Nov 2025 05:19 PM (IST)
Mohsin Naqvi India-A Vs Pakistan-A IND VS PAK Asia Cup Rising Star
