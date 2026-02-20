बांग्लादेश को भड़काया, मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा की खुल गई पोल, टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बड़ा खुलासा
T20 World Cup 2026: 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पूर्व बांग्लादेश विवाद पर बड़ा खुलासा हुआ है. BCB के पूर्व महासचिव ने बताया कि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को भड़काया था.
Mohsin Naqvi Provoked Bangladesh: बांग्लादेश 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना कर चुका था. इस मामले पर जमकर विवाद हुआ, इसमें पकिस्तान की एंट्री हुई, उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से भी पंगा लेकर टीम इंडिया के साथ खेलने से मना कर दिया था. अंततः आईसीसी, बीसीबी और पीसीबी की बैठक के बाद पकिस्तान, भारत के साथ खेलने को राजी हुआ. अब एक नया खुलासा हुआ है कि पकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को भड़काने का काम किया था.
रेवस्पोर्ट्ज के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के पूर्व महासचिव सैयद अशरफुल हक ने अपने ही देश के क्रिकेट मैनेजमेंट को लताड़ा है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का नाम क्रिकेट में सम्मान से लिया जाता था, लेकिन अब कुछ लोगों और सरकार के गलत फैसलों के कारण क्रिकेट जगत में बांग्लादेश की छवि धूमिल हो रही है.
मोहसिन नकवी ने भड़काया
सैयद अशरफुल हक ने कहा कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी व्यक्ति का ध्यान ईमानदारी और प्रतिबद्धता पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि शायद नासमझी के कारण बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की बातों में आ गए. नकवी ने अमिनुल को प्रभावित कर अपने साथ आने को राजी कर लिया.
अशरफुल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट, कुछ लोगों और सरकार के गलत फैसलों के कारण खतरा मोल ले रहा है.
भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद भी बांग्लादेश अपनी टीम को भेजने को तैयार नहीं था. ऐसे में आईसीसी ने कड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करके उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी थी.
वहीं जब पकिस्तान, भारत के साथ मैच को बॉयकॉट करने की धमकी देने लगा, तब आईसीसी ने उसे भी याद दिलाया कि बहिष्कार करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं. अंत में पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेला और उसे 61 रनों से हारा था.
