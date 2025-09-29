हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर युद्ध आपके लिए गर्व..., मोहसिन नकवी ने PM मोदी के ऑपरेशन सिंदूर वाले पोस्ट पर दिया जवाब; PCB चीफ ने पार की हद

अगर युद्ध आपके लिए गर्व..., मोहसिन नकवी ने PM मोदी के ऑपरेशन सिंदूर वाले पोस्ट पर दिया जवाब; PCB चीफ ने पार की हद

Mohsin Naqvi on PM Modi Tweet: PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हद पार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब दिया है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Sep 2025 06:58 PM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन (PCB Chairman Mohsin Naqvi) इस समय विवादों में घिरे हैं, क्योंकि वो एशिया कप ट्रॉफी के साथ मैदान छोड़कर चले गए थे. अब उनके नए बयान पर बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. दरअसल भारत की पाकिस्तान पर 5 विकेट की जीत के बाद पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देकर कहा था कि टीम इंडिया ने मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान को धो डाला.

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

भारत की पाकिस्तान पर फाइनल में 5 विकेट की जीत के बाद पीएम मोदी ने X पर पोस्ट करके लिखा, "क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. परिणाम वैसा ही निकला. भारत जीता. सभी भारतीय क्रिकेटरों को बधाई." पीएम मोदी ने उस ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था. भारतीय सेना ने यह कार्यवाई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद की थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया था.

मोहसिन नकवी ने पार की हद

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ACC के मौजूदा अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने जवाब में कहा, "अगर युद्ध आपके गौरव का पैमाना था, तो इतिहास में आपकी पाकिस्तान के हाथों अपमानजनक हार पहले ही दर्ज है. कोई क्रिकेट मैच इतिहास की सच्चाई को दोबारा नहीं लिख सकता है. खेलों में युद्ध को घसीटना आपकी हताशा को उजागर करता है और यह खेल भावना के लिए अपमानजनक है."

आपको बताते चलें फाइनल समाप्त होने के बाद मोहसिन नकवी टीम इंडिया को ट्रॉफी देने वाले थे, लेकिन टीम इंडिया ने उनके हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. PCB चीफ ने हठ अपनाए रखी और इसी अहंकार में वो एशिया कप ट्रॉफी को साथ लेकर होटल लौट गए. इस कारण भारतीय टीम को ट्रॉफी मिली ही नहीं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 29 Sep 2025 06:57 PM (IST)
Tags :
PM Modi PCB Chairman Mohsin Naqvi IND VS PAK NARENDRA MODI
Embed widget