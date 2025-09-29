पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन (PCB Chairman Mohsin Naqvi) इस समय विवादों में घिरे हैं, क्योंकि वो एशिया कप ट्रॉफी के साथ मैदान छोड़कर चले गए थे. अब उनके नए बयान पर बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. दरअसल भारत की पाकिस्तान पर 5 विकेट की जीत के बाद पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देकर कहा था कि टीम इंडिया ने मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान को धो डाला.

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

भारत की पाकिस्तान पर फाइनल में 5 विकेट की जीत के बाद पीएम मोदी ने X पर पोस्ट करके लिखा, "क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. परिणाम वैसा ही निकला. भारत जीता. सभी भारतीय क्रिकेटरों को बधाई." पीएम मोदी ने उस ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था. भारतीय सेना ने यह कार्यवाई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद की थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया था.

मोहसिन नकवी ने पार की हद

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ACC के मौजूदा अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने जवाब में कहा, "अगर युद्ध आपके गौरव का पैमाना था, तो इतिहास में आपकी पाकिस्तान के हाथों अपमानजनक हार पहले ही दर्ज है. कोई क्रिकेट मैच इतिहास की सच्चाई को दोबारा नहीं लिख सकता है. खेलों में युद्ध को घसीटना आपकी हताशा को उजागर करता है और यह खेल भावना के लिए अपमानजनक है."

आपको बताते चलें फाइनल समाप्त होने के बाद मोहसिन नकवी टीम इंडिया को ट्रॉफी देने वाले थे, लेकिन टीम इंडिया ने उनके हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. PCB चीफ ने हठ अपनाए रखी और इसी अहंकार में वो एशिया कप ट्रॉफी को साथ लेकर होटल लौट गए. इस कारण भारतीय टीम को ट्रॉफी मिली ही नहीं.

