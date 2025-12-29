हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ फिर दिया जहरीला बयान, PCB चीफ के बिगड़े बोल; जानें क्या कहा

India vs Pakistan: पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया की नो-हैंडशेक पॉलिसी एशिया कप 2025 से ही चली आ रही है. इस विषय पर मोहसिन नकवी ने प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Dec 2025 11:11 PM (IST)
पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया की नो-हैंडशेक पॉलिसी एशिया कप 2025 से ही चली आ रही है. एशिया कप को खत्म हुए करीब तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस विवाद की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है. अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नो-हैंडशेक विवाद की चिंगारी को भड़काने का काम किया है.

लाहौर में मोहसिन नकवी ने मीडिया को बताया कि टीम इंडिया अगर हाथ नहीं मिलाना चाहती है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे.

मोहसिन नकवी ने कहा, "आज भी हमारा सोचना वैसा ही है. आज प्रधानमंत्री ने मुझसे खुद 2 बार कहा कि हमें राजनीति को इस सबके आड़े नहीं आने देना चाहिए. पहले दिन से हमारे विचार यही हैं कि क्रिकेट और राजनीति अलग-अलग होने चाहिए."

मोहसिन नकवी के बिगड़े बोल

मोहसिन नकवी ने आगे कहा, "अगर वो (भारतीय खिलाड़ी) हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो हमें भी ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. जो भी होगा, भारत के साथ समान स्तर पर होगा. आप देखेंगे कि हम आगे भी ऐसा ही करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई काम करें और हम पीछे हट जाएं. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा."

भारत और पाकिस्तान के मैचों में नो-हैंडशेक की नीति कई महीनों से चली आ रही है. एशिया कप 2025 से ही भारतीय खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से परहेज किया है. एशिया कप में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान सलमान आगा के साथ हारह नहीं मिलाया था. उसके बाद महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया था.

IND vs NZ ODI: न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह! चौंकाने वाली वजह आई सामने

भारत-न्यूजीलैंड ODI सीरीज से ठीक पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी का संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर चौंकाया

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 29 Dec 2025 11:11 PM (IST)
India Vs Pakistan Mohsin Naqvi IND VS PAK
