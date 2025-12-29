पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया की नो-हैंडशेक पॉलिसी एशिया कप 2025 से ही चली आ रही है. एशिया कप को खत्म हुए करीब तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस विवाद की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है. अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नो-हैंडशेक विवाद की चिंगारी को भड़काने का काम किया है.

लाहौर में मोहसिन नकवी ने मीडिया को बताया कि टीम इंडिया अगर हाथ नहीं मिलाना चाहती है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे.

मोहसिन नकवी ने कहा, "आज भी हमारा सोचना वैसा ही है. आज प्रधानमंत्री ने मुझसे खुद 2 बार कहा कि हमें राजनीति को इस सबके आड़े नहीं आने देना चाहिए. पहले दिन से हमारे विचार यही हैं कि क्रिकेट और राजनीति अलग-अलग होने चाहिए."

मोहसिन नकवी के बिगड़े बोल

मोहसिन नकवी ने आगे कहा, "अगर वो (भारतीय खिलाड़ी) हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो हमें भी ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. जो भी होगा, भारत के साथ समान स्तर पर होगा. आप देखेंगे कि हम आगे भी ऐसा ही करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई काम करें और हम पीछे हट जाएं. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा."

भारत और पाकिस्तान के मैचों में नो-हैंडशेक की नीति कई महीनों से चली आ रही है. एशिया कप 2025 से ही भारतीय खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से परहेज किया है. एशिया कप में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान सलमान आगा के साथ हारह नहीं मिलाया था. उसके बाद महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया था.

