LIVE: सनराइजर्स हैदराबाद की धमाकेदार शुरुआत, अभिषेक और हेड कर रहे पंजाब के गेंदबाजों की पिटाई

IPL 2026 PBKS vs SRH Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद की धमाकेदार शुरुआत, अभिषेक और हेड कर रहे पंजाब के गेंदबाजों की पिटाई
IPL 2026 Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Cricket Score: यहां आपको पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
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Background
आईपीएल 2026 में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने-सामने हैं. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत चल रही है. पंजाब किंग्स इस सीजन अब तक अजेय रही है. तीन मैचों में उसने दो मुकाबले जीते हैं, वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था. पंजाब के पांच प्वाइंट्स हैं. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद तीन मैचों में सिर्फ एक मुकाबला ही जीत सकी है, और दो मैच हारी है.
हेड टू हेड में कौन आगे?
पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हेड टू हेड की बात करें तो SRH काफी आगे हैं. हैदराबाद की टीम अब तक पंजाब को 17 मैच हरा चुकी है. वहीं पंजाब ने SRH से सिर्फ सात मुकाबले ही जीते हैं.
मुल्लापुंर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुंर स्टेडियम की पिच आमतौर पर सूखी रहती है. इस सीजन इस मैदान पर खेले गए एकमात्र मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा था कि यह विकेट कभी भी 210-220 रन वाली विकेट जैसी नहीं लगी, और उन्होंने आगे कहा कि गेंद पुरानी होने पर ग्राउंड पर शॉट लगाना मुश्किल हो जाता है. दिन के मैच में ओस का कोई असर नहीं होता, इसलिए टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करना चुन सकता है.
मैच प्रिडिक्शन
हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में स्कोर डिफेंड होगा. हालांकि, मुकाबला 50-50 का है. दोनों ही टीमों में खूंखार बल्लेबाज हैं. हैदराबाद बैटिंग में थोड़ी आगे है तो पंजाब गेंदबाजी में. जो टीम पहले बैटिंग करेगी, उसकी जीत के चांस ज्यादा हैं.
सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन- ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट
इम्पैक्ट प्लेयर- ईशान मलिंगा/डेविड पायने/ब्राइडन कार्से
पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढ़ेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक और अर्शदीप सिंह
इम्पैक्ट प्लेयर- युजवेंद्र चहल
PBKS vs SRH Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 60-0
4 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के 60 रन है. अभिषेक शर्मा 14 गेंद में 35 रन पर हैं. वह 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं. ट्रेविस हेड 10 गेंद में 18 रन पर हैं. वह दो चौके और एक छक्का लगा चुके हैं.
PBKS vs SRH Live Score: अर्शदीप सिंह ने फेंका 10 गेंद का ओवर, दिए 24 रन
3 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के 44 रन है. अभिषेक शर्मा 13 गेंद में 34 रन पर हैं. वह 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं. ट्रेविस हेड छह गेंद में तीन रन पर हैं.
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Source: IOCL