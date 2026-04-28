LIVE: पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा, जोफ्रा आर्चर ने प्रियांश आर्य को भेजा पवेलियन

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPBKS vs RR Live Score: पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा, जोफ्रा आर्चर ने प्रियांश आर्य को भेजा पवेलियन

PBKS vs RR Live Score: पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा, जोफ्रा आर्चर ने प्रियांश आर्य को भेजा पवेलियन

IPL 2026, PBKS vs RR Live Scorecard Punjab Kings vs Rajasthan Royals Live Updates: यहां आपको पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 28 Apr 2026 07:50 PM (IST)

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पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स
Source : ABP Live

Background

आईपीएल 2026 में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें भिड़ेंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मु्ल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. पंजाब किंग्स अब तक अजेय है. वो प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है. सात मैचों में अब तक पंजाब ने छह मुकाबले जीती हैं. वहीं एक मैच उसका बारिश में धुल गया था. राजस्थान की टीम आठ मैचों में पांच मुकाबले जीती है. इस सीजन दोनों टीमों की आपस में यह पहली भिड़ंत है. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हेड टू हेड में रियान पराग की टीम का पलड़ा काफी भारी है. राजस्थान हेड टू हेड में 17-13 से आगे है. राजस्थान ने पंजाब को अब तक 17 बार शिकस्त दी है. वहीं पंजाब ने राजस्थान को 13 बार हराया है. 2022 से हेड टू हेड आंकड़ों को देखें तो राजस्थान 4-3 से आगे है. 

मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में रनों की बारिश देखने को मिलती है. एक बार फिर यहां हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है. पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. इस सीजन पहली पारी का औसत स्कोर यहां 212 रन है. हालांकि, दोनों टीमों में विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है. ऐसे में औसत स्कोर से भी बड़ा स्कोर बन सकता है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. हालांकि, पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी जीत दर्ज कर सकती है. पेपर पर दोनों टीमें काफी मजबूत हैं. हमारे हिसाब से राजस्थान की जीत की उम्मीद ज्यादा है. 

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, मार्को यानसेन और विजयकुमार वैसाख

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे 

19:50 PM (IST)  •  28 Apr 2026

IPL 2026 PBKS vs RR Live Score: पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिरा

तीसरे ओवर में प्रियांश आर्य ने दो चौके लगाए, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर ने उन्हें आउट कर दिया. प्रियांश आर्य 11 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए. 3 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर एक विकेट पर 37 रन है. अब प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोनोली क्रीज पर हैं.

19:40 PM (IST)  •  28 Apr 2026

IPL 2026 PBKS vs RR Live Score: नांद्रे बर्गर के ओवर में 21 रन

नांद्रे बर्गर ने दूसरा ओवर किया. इसमें 21 रन बने. 2 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के 28 रन है. प्रियांश आर्य छह गेंद में 21 रन पर हैं. वह तीन चौके और एक छक्का लगा चुके हैं. प्रभसिमरन सिंह छह गेंद में एक चौके के साथ चार रन पर हैं.

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Shreyas Iyer IPL PBKS VS RR Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Punjab Kings Vs Rajasthan Royals
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