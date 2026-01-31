हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup: पैट कमिंस पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया फाइनल 15 सदस्यीय टीम का एलान

T20 World Cup 2026 Australia Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुख्य स्क्वॉड का एलान कर दिया है. पैट कमिंस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. जानिए किन 15 खिलाड़ियों को जगह मिली.

By : शिवम | Updated at : 31 Jan 2026 01:44 PM (IST)
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने मुख्य स्क्वॉड का एलान कर दिया है. बोर्ड ने पहले प्रारंभिक टीम चुनी थी, जिसमें पैट कमिंस भी थे लेकिन मुख्य स्क्वॉड में वह शामिल नहीं हैं. वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. सिर्फ कमिंस नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्रारंभिक स्क्वॉड से 2 बदलाव किए हैं. बता दें कि आज (31 जनवरी) स्क्वॉड में बदलाव करने की आखिरी तारीख है.

भारत और श्रीलंका में होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब एक हफ्ते का समय बचा है. 7 तारीख से शुरू इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप्स में बांटा गया है. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में है. इस ग्रुप के सारे मैच श्रीलंका में होंगे. ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. उम्मीद थी कि पैट कमिंस पीठ के निचले हिस्से की चोट (लम्बर स्ट्रेस इंजरी) से रिकवर हो जाएंगे और टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, वह प्रारंभिक स्क्वॉड में शामिल किए गए थे लेकिन मुख्य स्क्वॉड से बाहर हो गए हैं.

ऑस्ट्रेलियाई स्क्वॉड में 2 बदलाव

सिर्फ पैट कमिंस ही नहीं बल्कि प्रारंभिक स्क्वॉड में शामिल किए गए मैट शॉर्ट भी मुख्य स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं. इन दोनों की जगह मैट रेनशॉ और बेन ड्वारशुइस को टीम में चुना गया है. बेशक अनुभवी गेंदबाज कमिंस का बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है, लेकिन मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ये टीम मजबूत नजर आ रही है. इसमें ट्रेविस हेड, टीम डेविड, जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े नाम हैं, जो टी20 फॉर्मेट के बड़े खिलाड़ी हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया का मुख्य स्क्वॉड

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरून ग्रीन, नेथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 31 Jan 2026 01:24 PM (IST)
Pat Cummins Cricket World Cup Australia Cricket Team Mitchell Marsh T20 World Cup 2026 T20 World Cup
