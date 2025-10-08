ऑस्ट्रेलिया छोड़ो और IPL में खेलो..., इन 2 खिलाड़ियों को मिला था 58-58 करोड़ का ऑफर, फिर क्या हुआ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया छोड़ो और IPL में खेलो..., इन 2 खिलाड़ियों को मिला था 58-58 करोड़ का ऑफर, फिर क्या हुआ

ऑस्ट्रेलिया छोड़ो और IPL में खेलो..., इन 2 खिलाड़ियों को मिला था 58-58 करोड़ का ऑफर, फिर क्या हुआ

ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़कर फुल-टाइम विदेशी टी20 लीगों में खेलने के ऑफर को ठुकरा दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 11:16 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़कर फुल-टाइम विदेशी टी20 लीगों में खेलने के ऑफर को ठुकरा दिया है. खबर है कि उन्हें एक IPL टीम ने सालभर में 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की डील ऑफर की थी, लेकिन दोनों ने नेशनल टीम को प्राथमिकता दी है. दरअसल एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कमिंस और हेड, दोनों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है.

ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्रिकेटर साल में 1.5 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 13.3 करोड़ रुपये मिलते हैं. वहीं कप्तानी स्टाइपेंड के कारण कमिंस को मिलने वाली रकम 3 मिलियन डॉलर होती है. कमिंस और हेड, IPL के भी सबसे महंगे खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. 2025 सीजन के लिए कमिंस को 18 करोड़ और हेड को 14 करोड़ रुपये की सैलरी मिली थी.

BBL का होगा प्राइवेटाइजेशन!

इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बिग बैश लीग (BBL) के प्राइवेटाइजेशन के लिए राज्य क्रिकेट संघों और खिलाड़ियों के साथ बातचीत जारी है. बताया गया कि कमिंस और हेड को ऑफर हुई डील को इंटरनेशनल क्रिकेट में बदलाव लाने के उदाहरण स्वरूप देखा जा रहा है, जिससे BBL में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आमंत्रण दिया जा सके.

इन्वेस्टमेंट आने से खिलाड़ियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकेगी. इससे पहले 2023 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को मुंबई इंडियंस ने 7.7 मिलियन डॉलर की डील ऑफर की गई थी. इसके लिए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर MI के लिए खेलना होता. मगर आर्चर ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था.

इसी साल की बात है जब दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. हालांकि वो टी20 लीगों में अब भी खेल रहे हैं.

ODI खेलने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 9 खिलाड़ी, लिस्ट में कप्तान गिल समेत कई बड़े खिलाड़ियों के नाम

संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Oct 2025 11:16 PM (IST)
Pat Cummins IPL Cricket News TRAVIS HEAD
