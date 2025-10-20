हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया

पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया

Parvez Rasool Retirement: परवेज रसूल ने वनडे और टी20 इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा वह आईपीएल में पुणे वॉरियर्स और RCB के लिए भी खेले हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 20 Oct 2025 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले क्रिकेटर परवेज़ रसूल ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है. इस तरह उनके 17 साल के शानदार करियर का अंत हो गया, जिसमें उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन और कई उपलब्धियां हासिल की थीं. परवेज ने भारत के लिए 2014 में वनडे डेब्यू किया था. वहीं 2017 में उन्होंने भारत के लिए पहला टी20 मैच खेला था.

दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा के 36 वर्षीय ऑलराउंडर, जो घाटी में युवा क्रिकेटरों के लिए आशा की किरण बने, ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपने फैसले की जानकारी दी. रसूल ने एक वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा वह पुणे वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी खेल चुके हैं.

परवेज़ रसूल ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें जम्मू-कश्मीर क्रिकेट की विकास गाथा का हिस्सा बनने पर गर्व है. इन वर्षों में, रसूल ने खुद को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया है, उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 5,648 रन बनाए हैं और 352 विकेट लिए हैं. घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए प्रतिष्ठित लाला अमरनाथ पुरस्कार से दो बार सम्मानित किया गया. यह अवॉर्ड उन्हें 2013-14 और 2017-18 में मिला था. 2012-13 के उनके शानदार प्रदर्शन ने, जहां उन्होंने 594 रन बनाए और 33 विकेट लिए, राष्ट्रीय टीम और आईपीएल में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया. 

परवेज रसूल ने भारत के लिए खेले एक वनडे में दो विकेट झटके थे. वहीं उनकी बैटिंग नहीं आई थी. इसके अलावा देश के लिए एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेले परवेज रसूल ने एक विकेट चटकाया और पांच रन बनाए थे. इसके अलावा परवेज आईपीएल में कुल 11 मैच खेले. आईपीएल में उनके नाम 17 रन और 4 विकेट हैं. परवेज ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच खेला था.

Published at : 20 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Tags :
Parvez Rasool INDIA VS AUSTRALIA Parvez Rasool Retirement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Womens World Cup Qualification Scenario: हार की हैट्रिक के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
हार की हैट्रिक के बाद विश्व कप सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
बॉलीवुड
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Womens World Cup Qualification Scenario: हार की हैट्रिक के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
हार की हैट्रिक के बाद विश्व कप सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
बॉलीवुड
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
विश्व
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शिक्षा
IAS Success Story: हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget