IPL में किस टीम से खेलते हैं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन? जानें कितने करोड़ में बिके थे

सार्थक रंजन दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में अपनी बल्लेबाजी के कारण चर्चा में रहे. हालांकि उनकी टीम नॉर्थ जोन स्ट्राइकर्स प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई, लेकिन कप्तान सार्थक ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड के टॉप पर बरकरार हैं. वह सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं, जो पिछले आईपीएल संस्करण में पहली बार किसी टीम के साथ जुड़े. जानिए इंडियन प्रीमियर लीग में वह किस टीम में शामिल हैं, उस फ्रेंचाइजी ने उन्हें कितने प्राइस में खरीदा था?

सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की कप्तानी की, वह ओपनिंग बल्लेबाज हैं जो डोमेस्टिक में दिल्ली के लिए खेलते हैं. सार्थक आने वाली 25 (सितंबर) तारीख को 30 साल के हो जाएंगे, जो पिछले संस्करण पहली बार किसी आईपीएल टीम के साथ जुड़े.

सार्थक रंजन की आईपीएल टीम और प्राइस

सार्थक रंजन ने आईपीएल के पिछले संस्करण के लिए हुए ऑक्शन में अपना नाम दिया था, उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें उनके बेस प्राइस पर खरीदने में सफल रही थी, क्योंकि किसी अन्य फ्रेंचाइजी ने उनके नाम पर दिलचस्पी नहीं दिखाई थी.

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5 टी20 मैच खेल चुके सार्थक रंजन अभी IPL में डेब्यू नहीं कर पाए हैं. उनके रिकार्ड्स की बात करें तो 2 फर्स्ट क्लास मैचों की 3 पारियों में उन्होंने सिर्फ 28 रन बनाए हैं. लिस्ट ए की 7 पारियों में उन्होंने 143 रन बनाए हैं. 5 टी20 पारियों में उनके नाम सिर्फ 66 रन हैं. हालांकि अब दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में उन्होंने रनों का अंबार लगाया है, जिससे उनकी बल्लेबाजी की चर्चाएं हो रही हैं.

डीपीएल में कैसा रहा सार्थक रंजन का प्रदर्शन

सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में खेली 9 पारियों में 493 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 167.69 का रहा. उन्होंने पूरे सीजन 33 छक्के और 44 चौके लगाए. फाइनल से पहले तक वह इस सीजन ऑरेंज कैप होल्डर हैं, और पूरी संभावना है कि ये अवार्ड उन्हें ही मिलेगा. फाइनल मैच रविवार को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच है.

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