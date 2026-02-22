टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड का दूसरा मैच आज श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच है. ये मुकाबला कैंडी में स्थित पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि बारिश इस मैच का मजा किरकिरा कर सकती है. शनिवार को सुपर-8 का पहला मैच (पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड) भी बारिश के कारण बिना कोई गेंद खेले रद्द हो गया था. जानिए पल्लेकेले में आज मौसम कैसा रहेगा, बारिश की कितनी संभावना है? साथ में समझिए कि अगर ये मैच रद्द हुआ तो ग्रुप 1 का समीकरण क्या होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में 4-4 टीमों के 2 ग्रुप्स हैं. श्रीलंका और इंग्लैंड ग्रुप 2 में शामिल है, इसी ग्रुप का पहला मैच बारिश में धुल गया था. आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित उस मैच में टॉस के बाद बारिश शुरू हुई, जो रुकी ही नहीं. नतीजा ये हुआ कि मैच रद्द करना पड़ा और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल गया, लेकिन अगर आज पल्लेकेले में भी बारिश होती रही और मैच नहीं हुआ तो इस ग्रुप का समीकरण क्या होगा? बता दें कि सभी मैचों के बाद टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और अन्य 2 टीम बाहर हो जाएंगी.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच की वेदर रिपोर्ट

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच आज दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. इस समय पल्लेकेले में बारिश होने के आसार है. एक्यूयावेदर की रिपोर्ट के अनुसार पल्लेकेले में दोपहर 3 बजे बारिश की संभावना 74 प्रतिशत है. इस मैच के टॉस का टाइम 2:30 बजे है, इस दौरान भी बारिश की संभावना 65 प्रतिशत जताई गई है.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच को लेकर बुरी बात ये हैं कि इसके बाद भी पूरे दिन बारिश के आसार बताए गए हैं. 4 से 5 बजे तक बारिश के आसार 65 प्रतिशत है. यानी आज मैच होने मुश्किल लग रहा है.

अगर रद्द हो गया श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच तो?

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला ये मैच अगर रद्द हो गया तो श्रीलंका और इंग्लैंड को 1-1 अंक मिल जाएंगे. इस स्थिति में इस ग्रुप (1) की चारों टीमों के पास 1-1 अंक हो जाएगा. इसमें किसी एक टीम का फायदा या नुकसान नहीं कहा जा सकता.