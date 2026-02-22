हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPallekele Weather Today: पल्लेकेले में आज बारिश की संभावना, कहीं रद्द न हो जाए SL vs ENG मैच; ऐसा हुआ तो क्या बनेगा समीकरण? जानिए

Pallekele Weather Today: पल्लेकेले में आज बारिश की संभावना, कहीं रद्द न हो जाए SL vs ENG मैच; ऐसा हुआ तो क्या बनेगा समीकरण? जानिए

Pallekele Weather Today: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 का दूसरा मैच आज श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन बारिश इस मैच का मजा किरकिरा कर सकती है.

By : शिवम | Updated at : 22 Feb 2026 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड का दूसरा मैच आज श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच है. ये मुकाबला कैंडी में स्थित पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि बारिश इस मैच का मजा किरकिरा कर सकती है. शनिवार को सुपर-8 का पहला मैच (पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड) भी बारिश के कारण बिना कोई गेंद खेले रद्द हो गया था. जानिए पल्लेकेले में आज मौसम कैसा रहेगा, बारिश की कितनी संभावना है? साथ में समझिए कि अगर ये मैच रद्द हुआ तो ग्रुप 1 का समीकरण क्या होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में 4-4 टीमों के 2 ग्रुप्स हैं. श्रीलंका और इंग्लैंड ग्रुप 2 में शामिल है, इसी ग्रुप का पहला मैच बारिश में धुल गया था. आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित उस मैच में टॉस के बाद बारिश शुरू हुई, जो रुकी ही नहीं. नतीजा ये हुआ कि मैच रद्द करना पड़ा और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल गया, लेकिन अगर आज पल्लेकेले में भी बारिश होती रही और मैच नहीं हुआ तो इस ग्रुप का समीकरण क्या होगा? बता दें कि सभी मैचों के बाद टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और अन्य 2 टीम बाहर हो जाएंगी.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच की वेदर रिपोर्ट

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच आज दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. इस समय पल्लेकेले में बारिश होने के आसार है. एक्यूयावेदर की रिपोर्ट के अनुसार पल्लेकेले में दोपहर 3 बजे बारिश की संभावना 74 प्रतिशत है. इस मैच के टॉस का टाइम 2:30 बजे है, इस दौरान भी बारिश की संभावना 65 प्रतिशत जताई गई है.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच को लेकर बुरी बात ये हैं कि इसके बाद भी पूरे दिन बारिश के आसार बताए गए हैं. 4 से 5 बजे तक बारिश के आसार 65 प्रतिशत है. यानी आज मैच होने मुश्किल लग रहा है.

अगर रद्द हो गया श्रीलंका बनाम इंग्लैंड मैच तो?

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला ये मैच अगर रद्द हो गया तो श्रीलंका और इंग्लैंड को 1-1 अंक मिल जाएंगे. इस स्थिति में इस ग्रुप (1) की चारों टीमों के पास 1-1 अंक हो जाएगा. इसमें किसी एक टीम का फायदा या नुकसान नहीं कहा जा सकता.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
England Cricket Team Sri Lanka Cricket Team SL Vs ENG Pallekele International Cricket Stadium T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Pallekele Weather Today: पल्लेकेले में आज बारिश की संभावना, कहीं रद्द न हो जाए SL vs ENG मैच; ऐसा हुआ तो क्या बनेगा समीकरण? जानिए
पल्लेकेले में आज बारिश की संभावना, कहीं रद्द न हो जाए SL vs ENG मैच; ऐसा हुआ तो क्या बनेगा समीकरण? जानिए
क्रिकेट
T20 World Cup सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हराएगा पाकिस्तान, दावे पर मुंह छुपाकर हंसने लगा पाकिस्तानी दिग्गज; देखें वीडियो
सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हराएगा पाकिस्तान, दावे पर मुंह छुपाकर हंसने लगा पाकिस्तानी दिग्गज
क्रिकेट
Pakistan and New Zealand: बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
क्रिकेट
T20 World Cup Live Streaming: आज भारत समेत इन 4 टीमों की भिड़ंत, जानिए दोनों मैच की टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
आज टी20 वर्ल्ड कप भारत समेत इन 4 टीमों की भिड़ंत, जानिए दोनों मैच की टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
क्रिकेट
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
यूटिलिटी
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget