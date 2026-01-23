हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'लड़की के साथ बिस्तर पर पलाश मुच्छल...', स्मृति के करीबी ने किया चौंकाने वाला खुलासा; फिर मंधाना की टीम ने...

'लड़की के साथ बिस्तर पर पलाश मुच्छल...', स्मृति के करीबी ने किया चौंकाने वाला खुलासा; फिर मंधाना की टीम ने...

Palash Muchhal: स्मृति मंधाना के करीबी ने बताया कि पलाश मुच्छल को दूसरी लड़की के साथ बेड पर रंगे हाथों पकड़ा गया था. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 23 Jan 2026 09:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के पूर्व मंगेतर पलाश मुच्छल को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक्टर और प्रोड्यूसर विद्यान माने ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पलाश को बिस्तर पर दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था. इसके बाद मंधाना की टीम यानी भारतीय टीम की बाकी महिला खिलाड़ियों ने उनके साथ जो किया, वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे. कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मंधाना और विद्यान दोस्त हैं. वहीं विद्यान की पलाश से मुलाकात स्मृति के पिता श्रीनिवास ने ही करवाई थी.

बता दें कि विद्यान ने पलाश पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है, जिसके लिए विद्यान ने शिकायत भी दर्ज कराई है. लेकिन अब उन्होंने जो खुलासा किया है, वो वाकई चौंकाने वाला है. तो आइए जानते हैं पलाश के लड़की के संग बिस्तर पर पकड़े जाने की सच्चाई क्या है. 

दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पलाश मुच्छल

विद्यान माने ने एचटी सिटी से बात करते हुए कहा, "मैं शादी (स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल) की तैयारियों में मौजूद था, जब पलाश को एक दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ा गया था. सीन भयानक था. फिर भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उन्हें पीट दिया. मुझे लगा कि वह शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन यह तो मेरे लिए बिल्कुल उल्टा पड़ गया."

शादी टूटने के बाद पलाश पर लगा धोखा देने का आरोप 

स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर, 2025 को होनी थी. शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. फिर शादी के दिन खबर आती है कि अचानक स्मृति के पिता की तबीतय बिगड़ गई, जिसके चलते शादी को आगे बढ़ा दिया गया. इसके बाद कई दिनों तक शादी को लेकर किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आया. फिर कुछ दिन बाद आधिकारिक रूप से इस बात का एलान कर दिया गया कि अब दोनों की शादी नहीं होगी. 

7 साल का छूटा साथ 

गौरतलब है कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल करीब 2019 यानी बीते 7 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों ही अपने-अपने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते थे. लेकिन फिर शादी टूटने के साथ दोनों का लंबा साथ खत्म हो गया. 

Published at : 23 Jan 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
स्मृति मंधाना Palash Muchhal Vidnyan Mane
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा रन चेज कितना है? क्या रायपुर में टीम इंडिया हासिल कर लेगी 209 का लक्ष्य?
टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा रन चेज कितना? क्या रायपुर में चेज होगा 209 रनों का लक्ष्य?
Advertisement

वीडियोज

Palash Muchhal in TROUBLE: Smriti Mandhana के बाद अब किसे 'धोखा' दिया ? | ABPLIVE
Bollywood News: जब तिलक बन गया सिंदूर, वीर और ओर्री की केमिस्ट्री ने जीता दिल
3I ATLAS को बनाया गाड़ी और aliens ने मारी सौरमंडल की गेड़ी? | ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: Seher के भगने से घर में छाया अँधेरा, दादा जान की जिंदगी खतरे में (23.01.2026)
SHOCKING! 5 साल का बच्चा हिरासत में! बवाल मच गया! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा रन चेज कितना है? क्या रायपुर में टीम इंडिया हासिल कर लेगी 209 का लक्ष्य?
टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा रन चेज कितना? क्या रायपुर में चेज होगा 209 रनों का लक्ष्य?
बॉलीवुड
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
इंडिया
कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, सीनियर नेता को पार्टी से निकाला, की थी ये बड़ी गलती
कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, सीनियर नेता को पार्टी से निकाला, की थी ये बड़ी गलती
हेल्थ
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है घुटनों का दर्द, क्या है इसकी वजह? जानें आयुर्वेदिक इलाज
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है घुटनों का दर्द, क्या है इसकी वजह? जानें आयुर्वेदिक इलाज
ट्रेंडिंग
ऐसे योगा कैसे होगा? योगा मैट ने ही किया इतना परेशान कि बदल गया पूरा प्लान, देखें वायरल वीडियो
ऐसे योगा कैसे होगा? योगा मैट ने ही किया इतना परेशान कि बदल गया पूरा प्लान, देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget