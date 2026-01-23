भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के पूर्व मंगेतर पलाश मुच्छल को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक्टर और प्रोड्यूसर विद्यान माने ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पलाश को बिस्तर पर दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था. इसके बाद मंधाना की टीम यानी भारतीय टीम की बाकी महिला खिलाड़ियों ने उनके साथ जो किया, वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे. कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मंधाना और विद्यान दोस्त हैं. वहीं विद्यान की पलाश से मुलाकात स्मृति के पिता श्रीनिवास ने ही करवाई थी.

बता दें कि विद्यान ने पलाश पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है, जिसके लिए विद्यान ने शिकायत भी दर्ज कराई है. लेकिन अब उन्होंने जो खुलासा किया है, वो वाकई चौंकाने वाला है. तो आइए जानते हैं पलाश के लड़की के संग बिस्तर पर पकड़े जाने की सच्चाई क्या है.

दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पलाश मुच्छल

विद्यान माने ने एचटी सिटी से बात करते हुए कहा, "मैं शादी (स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल) की तैयारियों में मौजूद था, जब पलाश को एक दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ा गया था. सीन भयानक था. फिर भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उन्हें पीट दिया. मुझे लगा कि वह शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन यह तो मेरे लिए बिल्कुल उल्टा पड़ गया."

शादी टूटने के बाद पलाश पर लगा धोखा देने का आरोप

स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर, 2025 को होनी थी. शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. फिर शादी के दिन खबर आती है कि अचानक स्मृति के पिता की तबीतय बिगड़ गई, जिसके चलते शादी को आगे बढ़ा दिया गया. इसके बाद कई दिनों तक शादी को लेकर किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आया. फिर कुछ दिन बाद आधिकारिक रूप से इस बात का एलान कर दिया गया कि अब दोनों की शादी नहीं होगी.

7 साल का छूटा साथ

गौरतलब है कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल करीब 2019 यानी बीते 7 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों ही अपने-अपने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते थे. लेकिन फिर शादी टूटने के साथ दोनों का लंबा साथ खत्म हो गया.